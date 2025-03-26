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Общество

Названа причина массового отравления детей в Жамбылской области

Анализ, анализы, больница, поликлиника, врач, врачи, доктор, доктора, фото - Новости Zakon.kz от 26.03.2025 17:51 Фото: Zakon.kz
Министр здравоохранения РК Акмарал Альназарова в кулуарах Мажилиса 26 марта 2025 года рассказала, что привело к массовому отравлению детей в Жамбылской области, передает корреспондент Zakon.kz.

Альназарова пояснила, что речь идет о групповом отравлении в организованном коллективе.

"Отравление связано с приемом пищи, соответствующие смывы были взяты. Высеяли стафилококк, что говорит о нарушении в технологии приготовления и хранения пищи, которое привело к групповому отравлению этих детей. Сегодня мы вносим соответствующие изменения в законы в части усиления и изменения механизмов контроля со стороны санэпидслужб организаций", – заявила она.

17 марта в инфекционное отделение Меркенской районной больницы поступили 10 воспитанников учебного центра дошкольного образования "Нурай", с диагнозом "острая кишечная инфекция".

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Мадина Мамырханова
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