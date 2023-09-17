В Семее задержали мужчину, который домогался девушки в автобусе

Полицейские Абайской области сообщили, что после публикаций в социальных сетях, они задержали мужчину, который в автобусе приставал к студентке, сообщает Zakon.kz.

Как пишет abainewskz, в редакция обратилась девушка в минувшую среду. Потерпевшая рассказала, что стала жертвой домогательств в общественном транспорте. На жалобы девушки отреагировали в полиции и сообщили, что нашли нарушителя.

"Полицейские незамедлительно провели оперативно-розыскные мероприятия и установили личность мужчины. Им оказался 35-летний семейчанин, который был задержан и доставлен в ЦОП города Семей", – сказано в сообщении полиции.

Стоит отметить, что задержанному мужчине за содеянное грозит предупреждение или незначительный штраф в 17 250 тенге. Ему вменяют приставание в общественных местах.

Накануне стало известно, что в Павлодаре суд арестовал местного жителя за нецензурную брань и приставания к детям на территории школы.