Четыре человека погибли в страшном ДТП с асфальтным катком в Актюбинской области

Четыре сотрудника организации, которая занимается ремонтом трассы Актобе – Астрахань, погибли в ночном ДТП на закрытом участке дороги в Актюбинской области, сообщает Zakon.kz.

Как сообщили в пресс-службе регионального ДП 19 сентября, смертельное происшествие случилось около 23:30 18 сентября на ремонтируемом отрезке трассы Актобе – Астрахань. Возле поселка Елек Мугалжарского района легковой автомобиль врезался в асфальтный каток.

По данным полиции, автомобиль Lada Granta под управлением 39-летнего водителя выехал на закрытый участок дороги, где идут дорожно-строительные работы. Там он столкнулся со стоявшим без движения катком. В результате ДТП водитель и трое его пассажиров погибли на месте.

"Все погибшие – работники организации, ведущей дорожно-строительные работы на данном участке. Начато досудебное расследование по ч. 4 ст. 345 УК РК", – говорится в сообщении полиции.

Ранее сообщалось, что в Жетысуской области на трассе фура попала в смертельную аварию.