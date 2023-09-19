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Четыре человека погибли в страшном ДТП с асфальтным катком в Актюбинской области

Четыре человека погибли в страшном ночном ДТП в Актюбинской области Фото: polisia.kz
Четыре сотрудника организации, которая занимается ремонтом трассы Актобе – Астрахань, погибли в ночном ДТП на закрытом участке дороги в Актюбинской области, сообщает Zakon.kz.

Как сообщили в пресс-службе регионального ДП 19 сентября, смертельное происшествие случилось около 23:30 18 сентября на ремонтируемом отрезке трассы Актобе – Астрахань. Возле поселка Елек Мугалжарского района легковой автомобиль врезался в асфальтный каток.

По данным полиции, автомобиль Lada Granta под управлением 39-летнего водителя выехал на закрытый участок дороги, где идут дорожно-строительные работы. Там он столкнулся со стоявшим без движения катком. В результате ДТП водитель и трое его пассажиров погибли на месте.

"Все погибшие – работники организации, ведущей дорожно-строительные работы на данном участке. Начато досудебное расследование по ч. 4 ст. 345 УК РК", – говорится в сообщении полиции.

Ранее сообщалось, что в Жетысуской области на трассе фура попала в смертельную аварию.

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Никита Дробны
Актюбинская область
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