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Пятеро детей и трое взрослых погибли в страшном ДТП в Актюбинской области

Трое детей и трое взрослых погибли на трассе в Актюбинской области, фото - Новости Zakon.kz от 07.08.2024 15:42 Фото: рixabay
7 августа 2024 года в Актюбинской области произошло ДТП, в результате которого погибли восемь человек, сообщает Zakon.kz.

По данным пресс-службы Департамента полиции региона, примерно 10:10 на 862-м км автодороги международного значения "Самара – Шымкент" (территория Хромтауского района) столкнулись грузовик МАN и Toyota Ipsum.

"В результате ДТП водитель автомашины Toyota Ipsum и его пять пассажиров скончались на месте ДТП, в том числе трое детей. По предварительным данным, дети с родителями направлялись в другую область на соревнования по футболу", – сообщили в полиции.

Там отметили, что о проведении данного мероприятия государственным органам (отдел образования, Управление образования и полиции) не сообщали.

По данному факту начато досудебное расследование. Причины ДТП выясняют.

Позже в пресс-службе ДП уточнили, что из салона Toyota Ipsum извлекли тела еще двух детей.

"В итоге в результате аварии погиб водитель минивена и семь пассажиров, среди которых пятеро детей", – сообщили в ДП.

21 июля смертельное ДТП произошло на трассе в Северо-Казахстанской области. Столкнулись Infiniti FX45 и прицеп трактора, погибли три человека.

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