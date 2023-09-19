Преподаватели и врачи чаще всего попадают на уловки интернет-мошенников

О самых распространенных способах интернет-мошенничества, портрете потенциальной жертвы и противодействии этому злу, рассказал начальник управления криминальной полиции департамента полиции города Астаны Дастан Калиев, сообщает корреспондент Zakon.kz.

С развитием современных технологий и распространением интернета проблема онлайн-мошенничества не перестает быть актуальной. Как отмечают в департаменте полиции Астаны, касательно портрета жертв, то в первую очередь больше всего рискуют попасть на уловки злоумышленников пользователи интернета и онлайн-ресурсов.

"По статистике больше всего обманутых среди преподавателей, медиков, студентов и лиц, не имеющих достаточной финансовой грамотности". Дастан Калиев

При этом для обмана граждан преступники используют все возможные способы.

Для того, чтобы не стать жертвой таких мошенников, нужно хорошо знать про их методы. Специалисты выделяют несколько наиболее распространенных способов совершения интернет-мошенничества.

В первую очередь, когда преступники звонят от имени сотрудников службы безопасности банков или правоохранительных органов.

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"В ходе беседы злоумышленники оповещают о якобы проводимых несанкционированных, мошеннических операциях с использованием банковских счетов либо оформлении займов на имя потенциальных жертв, то есть лицо, к которому позвонили. В таком случае необходимо прервать разговор и сообщить об этом в полицию. Ни коем случае не поддаваться панике, так как мошенники попытаются навести страх и дезориентировать собеседника, получить все возможные сведения по банковских счетам и поступившим СМС-сообщениям. Не устанавливать какие-либо приложения, тем более для дистанционного управления вашими устройствами - AnyDesk, RustDesk, TeamViewer и другие". Дастан Калиев

Также могут обманывать при продаже товаров, услуг в соцсетях и на торговых площадках. Этот вид мошенничества предусматривает мнимую реализацию различного рода товаров и услуг, как правила это автомашины, бытовая техника, мебель, одежда, аксессуары, товары народного потребления и продукты питания. Целью здесь тоже является получение выгоды. Злоумышленники всяческим образом будут упрашивать перевести денежные средства в качестве предоплаты. Лучше отказаться от таких сделок, до тех пор, пока не увидите товар своими глазами. В противном случае можно остаться без денег.

Еще один популярный способ отъема денег - это использование фишинговых сайтов. Этот вид мошенничества нацелен на сбор персональных данных и банковских сведений. Как правило, такие сайты один в один идентичный реальным сайтам.

"К примеру, человек разместил объявление на одном из сайтов. К нему обращается незнакомый покупатель и просит оформить доставку. После чего направляет ссылку для оформления. Перейдя по ссылке, будет предложено ввести данные, то есть ФИО, год рождения, номер банковской карты, срок действия и CVV-код. После заполнения начинается списывание денежных средств с банковской карты". Дастан Калиев

Помимо этого, с приходом новых возможностей и технологий активно развивается рынок криптовалют, инвестирование в ценные бумаги. Онлайн-мошенники пользуются неграмотностью людей в данном направлении.

Например, гражданин видит рекламу в соцсетях, где предлагается заработать на покупке и продаже акции или криптовалют. С ним созванивается злоумышленник, представляется сотрудником Нацкомпании или любой другой организации, как будто бы предоставляющей услуги брокеров.

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"Таким образом, заманивают выгодными предложениями, уговаривают внести денежные средства, для начала небольшие суммы. Через несколько дней возвращают вложенные денежные средства с якобы заработанной выгодой. После этого просят внести уже суммы позначительней. Многие из тех, кто попался на уловки мошенников, говорят, что злоумышленники ведут себя уверенно, убедительно и в своем арсенале имеют хорошо разработанные интернет-сайты, где можно пройти регистрацию и в личном кабинете наблюдать за приумножением своих сбережений, но все это фейк". Дастан Калиев

Конечно же, не менее "любимая" преступниками категория граждан - это пожилые люди. Злоумышленники звонят им, представляются сотрудниками правоохранительных органов и сообщают, что их близкие люди оказались фигурантами уголовного дела.

В ходе диалога убеждают в том, что произошел инцидент, из-за которого близкие (дети, родственники или же друзья) могут оказаться в орбите уголовного преследования. Но, чтобы освободить от уголовной ответственности, прямо сейчас нужны деньги, которые должен будет забрать некий сотрудник.

Эти лже-сотрудники, так называемые, "дропы", кстати, могут быть и вполне легально работающие на различных интернет-платформах курьеры, они потом приходят к пожилым людям, берут деньги и передают их интернет-мошенникам или переводят им на банковские счета.

"В абсолютном большинстве случаев потерпевшие сами указывают свои персональные данные при регистрации на сайтах, оформлении заказов в интернет-магазинах, заполнении профиля в соцсетях или даже при составлении поискового запроса. Этого делать категорически нельзя, потому что этими данными могут завладеть мошенники. Не стоит указывать свои персональные сведения, телефоны, адреса и тем более банковские реквизиты. Также рекомендуем не переходить по интернет-ссылкам, полученным от неизвестных лиц". Дастан Калиев

Для противодействия интернет-мошенничеству столичным департаментом полиции совместно с акиматом города на постоянной основе проводятся профилактические мероприятия. Они направлены на минимизацию фактов интернет-мошенничества, повышение финансовой грамотности населения.

Полицейские и волонтеры рассказывают населению про существующие схемы мошенников, как уберечь свои сбережения и не попасть на их уловки. Наряду с этим проводятся лекции с участием преподавателей, медработников, учащихся школ и учреждений среднего и высшего образования, с работниками коммерческих и некоммерческих организаций. В местах массового скопления людей участники акции распространяют буклеты информационно-профилактического характера, наносят предупреждающие надписи на улицах с использованием трафаретов, в ТРЦ и рынках города транслируют аудио- и видеоролики, часто привлекают СМИ. В этой работе главное, чтобы как можно больше жителей и гостей столицы было проинформировано о противоправных действиях злоумышленников.

По данным столичного департамента полиции, в 2022 году было зарегистрировано 4397 фактов интернет-мошенничества. С начала этого года в Астане зарегистрировано более 3500 уголовных правонарушений, совершенных с использованием информационных технологий. По всем фактам проводится досудебное расследование.