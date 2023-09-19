"Молился и носил бороду": неудавшегося насильника задержали в Аксае

В Аксае задержан 34-летний подозреваемый в сексуальном домогательстве. По данным полиции, он является приверженцем деструктивного религиозного течения, сообщает Zakon.kz.

По информации полицейских, инцидент произошел в Аксае 9 сентября: мужчина пытался изнасиловать девушку, которая шла домой по улице.

Потерпевшей удалось вырваться и позвать на помощь, после чего преступник скрылся с места происшествия. Видеокамеры помогли найти неудавшегося насильника.

"Стражами порядка задержан 34-летний подозреваемый. Установлено, что он является приверженцем деструктивного религиозного течения. Подозреваемый водворен в ИВС. Начато досудебное расследование по ст. 24, ст. 120 УК РК". ДП ЗКО

Трое мужчин изнасиловали 21-летнюю девушку в киноруме Алматы. Девушка пришла в заведение со своим знакомым, якобы директором кинорума, который сразу после изнасилования шантажом пытался помешать девушке обратиться к правоохранителям.

Подозреваемый якобы угрожал, что распространит интимные видео и фото, которые успел снять, если та обратится в полицию. Девушка попыталась совершить суицид в киноруме.

