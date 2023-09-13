Фейк о задержании министра Жамаубаева встревожил казахстанцев
Фото: pixabay
Казахстанцы в социальных сетях активно рассылают фото, на котором министра финансов РК Ерулана Жамаубаева якобы задерживает полиция, сообщает Zakon.kz.
Как отмечено на сайте Stopfake.kz, ссылка под снимком ведет на статью с заголовком о том, что на министра подал в суд "Банк Казахстана".
Фото: Stopfake.kz
В пресс-службе Министерства финансов заявили, что информация о судебном иске против министра, как и фотографии его задержания – фейк.
"В Сети распространяется недостоверная, заведомо ложная информация, которая направлена на создание условий, нарушающих общественный порядок, а также на нанесение вреда правам и законным интересам граждан и охраняемым законом интересам общества и государства".Пресс-служба Министерства финансов РК
В Минфине уточнили, что за данные противоправные действия предусмотрена уголовная ответственность.
В августе 2023 года в Казнете распространяли фейк о новых камерах "Сергек". В рассылке говорилось, что камеры распознают трещины на стеклах машин и определяют возраст сидящих впереди пассажиров.
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