Фейк о задержании министра Жамаубаева встревожил казахстанцев

Казахстанцы в социальных сетях активно рассылают фото, на котором министра финансов РК Ерулана Жамаубаева якобы задерживает полиция, сообщает Zakon.kz.

Как отмечено на сайте Stopfake.kz, ссылка под снимком ведет на статью с заголовком о том, что на министра подал в суд "Банк Казахстана".

Фото: Stopfake.kz

В пресс-службе Министерства финансов заявили, что информация о судебном иске против министра, как и фотографии его задержания – фейк.

"В Сети распространяется недостоверная, заведомо ложная информация, которая направлена на создание условий, нарушающих общественный порядок, а также на нанесение вреда правам и законным интересам граждан и охраняемым законом интересам общества и государства". Пресс-служба Министерства финансов РК

В Минфине уточнили, что за данные противоправные действия предусмотрена уголовная ответственность.

В августе 2023 года в Казнете распространяли фейк о новых камерах "Сергек". В рассылке говорилось, что камеры распознают трещины на стеклах машин и определяют возраст сидящих впереди пассажиров.