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Автора фейкового видео о конфликте пограничников Казахстана и России задержали

Автора фейкового видео о конфликте пограничников Казахстана и России задержали Фото: freepik
Полицейские задержали автора фейкого видео о конфликте на границе Костанайской области. Об этом 20 сентября 2023 года Zakon.kz рассказали в пресс-службе областного департамента полиции.

Ранее сообщалось, что в социальных сетях получило распространение видео колонны военного транспорта с комментарием о якобы происходящем конфликте военнослужащих на границе Костанайской области. Как выяснилось, видео оказалось "фейковым".

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Сотрудники полиции ДП Костанайской области при проведении оперативно-розыскных мероприятий установили и задержали 52-летнего жителя Костаная.

"Свою вину в совершении умышленного деяния он признал. По данному факту начато досудебное расследование по п. 3 ч. 2 ст. 274 "Распространение заведомо ложной информации с использованием средств массовой информации или сетей телекоммуникаций" УК РК".Пресс-служба ДП Костанайской области

В полиции напомнили об уголовной и административной ответственности за распространение фейков и призвали граждан проверять достоверность сведений, прежде чем распространять их.

"Необходимо не поддаваться слухам и не создавать ажиотаж вокруг событий, которые таковыми не являются", – добавили в пресс-службе ДП Костанайской области.

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