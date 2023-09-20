Автора фейкового видео о конфликте пограничников Казахстана и России задержали
Ранее сообщалось, что в социальных сетях получило распространение видео колонны военного транспорта с комментарием о якобы происходящем конфликте военнослужащих на границе Костанайской области. Как выяснилось, видео оказалось "фейковым".
Сотрудники полиции ДП Костанайской области при проведении оперативно-розыскных мероприятий установили и задержали 52-летнего жителя Костаная.
"Свою вину в совершении умышленного деяния он признал. По данному факту начато досудебное расследование по п. 3 ч. 2 ст. 274 "Распространение заведомо ложной информации с использованием средств массовой информации или сетей телекоммуникаций" УК РК".Пресс-служба ДП Костанайской области
В полиции напомнили об уголовной и административной ответственности за распространение фейков и призвали граждан проверять достоверность сведений, прежде чем распространять их.
"Необходимо не поддаваться слухам и не создавать ажиотаж вокруг событий, которые таковыми не являются", – добавили в пресс-службе ДП Костанайской области.