Жестокое избиение врачей: момент похищения тела из ЦРБ Талгара попал на видео
Видео, на кадры которого попал момент похищения тела покойного, опубликовали в Instagram-паблике kris_p_talgar.
"Вы убили живого человека!" – закричал со всей дури мужчина, который помогал вывезти тело покойного из больницы.
С мужчиной согласились и жители Талгара, которые в комментариях рассказали про свои ужасные истории, связанные с ЦРБ:
- "Мою маму тоже не смогли спасти в этой больнице".
- "Не оставляйте в Талгарской больнице своих родных, забирайте оттуда, бегите".
- "Это правда, что в Талгарскую больницу приходишь живым, а потом увозят твое тело".
- "Потому что беспредел в больнице, нормальных врачей нет! Хотите жить, идите в другую больницу!"
- "Правильно, что забрали. А зачем вам умерший человек? Вам только деньги нужны. А им хоронить отца".
- "Наверное, не секрет, что в Талгарской больнице только умирать, поэтому больше верю этим людям, которые кричат, что они убили их отца. Вот как-то так".
На инцидент отреагировали в прокуратуре Алматинской области, где заявили, что:
"Данный вопрос поручили прокуратуре Талгарского района. О результатах работы сообщим дополнительно".
19 сентября 2023 года в Алматинской области произошло нападение на медиков: в Талгарской центральной районной больнице сыновья умершего пациента жестоко избили врача-реаниматолога и медбрата, которые получили серьезные увечья. Их состояние оценивается как тяжелое. После нападения сыновья похитили тело отца, но полицейские помогли вернуть его.
Жестокое избиение врача-реаниматолога и медбрата Талгарской ЦРБ в Министерстве здравоохранения РК назвали вопиющим инцидентом, а также заявили, что виновные должны быть наказаны.
20 сентября полицейские задержали двух мужчин, подозреваемых в жестоком избиении врача и медбрата в Талгарской центральной районной больнице.