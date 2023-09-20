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Жестокое избиение врачей: момент похищения тела из ЦРБ Талгара попал на видео

Жестокое избиение врачей, момент похищения тела из ЦРБ Талгара попал на видео Фото: скриншот видео
Накануне, 19 сентября 2023 года, в Талгарской центральной районной больнице жестоко избили врача-реаниматолога и медицинского работника. Подозреваемых уже задержали, а в Казнете появилось новое видео с места происшествия, сообщает Zakon.kz.

Видео, на кадры которого попал момент похищения тела покойного, опубликовали в Instagram-паблике kris_p_talgar.


"Вы убили живого человека!" – закричал со всей дури мужчина, который помогал вывезти тело покойного из больницы.

С мужчиной согласились и жители Талгара, которые в комментариях рассказали про свои ужасные истории, связанные с ЦРБ:

  • "Мою маму тоже не смогли спасти в этой больнице".
  • "Не оставляйте в Талгарской больнице своих родных, забирайте оттуда, бегите".
  • "Это правда, что в Талгарскую больницу приходишь живым, а потом увозят твое тело".
  • "Потому что беспредел в больнице, нормальных врачей нет! Хотите жить, идите в другую больницу!"
  • "Правильно, что забрали. А зачем вам умерший человек? Вам только деньги нужны. А им хоронить отца".
  • "Наверное, не секрет, что в Талгарской больнице только умирать, поэтому больше верю этим людям, которые кричат, что они убили их отца. Вот как-то так".

На инцидент отреагировали в прокуратуре Алматинской области, где заявили, что:

"Данный вопрос поручили прокуратуре Талгарского района. О результатах работы сообщим дополнительно".

19 сентября 2023 года в Алматинской области произошло нападение на медиков: в Талгарской центральной районной больнице сыновья умершего пациента жестоко избили врача-реаниматолога и медбрата, которые получили серьезные увечья. Их состояние оценивается как тяжелое. После нападения сыновья похитили тело отца, но полицейские помогли вернуть его.

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Жестокое избиение врача-реаниматолога и медбрата Талгарской ЦРБ в Министерстве здравоохранения РК назвали вопиющим инцидентом, а также заявили, что виновные должны быть наказаны.

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20 сентября полицейские задержали двух мужчин, подозреваемых в жестоком избиении врача и медбрата в Талгарской центральной районной больнице.

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