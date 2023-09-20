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В Казахстане на трассе провалилась фура

В Казахстане на трассе провалилась фура Фото: пресс-служба ДП Костанайской области
На трассе "Алматы – Екатеринбург" 19 сентября провалилась фура, сообщает Zakon.kz.

По информации ДП Костанайской области, 19 сентября в 18:45 на автодороге "Алматы – Екатеринбург" около поселка Арман водитель груженной фуры, остановился у обочины и отошел от автомобиля. В это время, фура провалилась.


Как отметили в полиции, в области идут дожди и грунт на обочине дороги стал мягким. Автомобиль создал препятствие и перекрыл движение

Стражи порядка всю ночь и до сегодняшнего момента осуществляли охрану фуры и регулировали дорожное движение.

Ранее грузовик кузовом зацепил дорожную опору в Костанайской области.

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