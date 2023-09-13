Встал на дыбы: грузовик кузовом зацепил дорожную опору в Костанайской области

ДТП с участием грузовика произошло 13 сентября в Костанайской области, сообщает Zakon.kz.

По данным полиции, водитель привез асфальт для ремонтных дорожных работ и после разгрузки забыл опустить кузов. Во время движения он повредил дорожную опору.





В отношении водителя составили административный протокол по ст. 610 КоАП РК. Окончательное процессуальное решение примет суд.

"Водитель не пострадал. Вопрос возмещения причиненного ущерба будет решаться в порядке гражданского судопроизводства". ДП Костанайской области

В Абайской области 14-летний мотоциклист на встречке столкнулся с грузовиком. Как сообщила пресс-служба ДП региона, подросток с множественными телесными повреждениями был доставлен в районную больницу.