Встал на дыбы: грузовик кузовом зацепил дорожную опору в Костанайской области
Фото: скриншот видео
ДТП с участием грузовика произошло 13 сентября в Костанайской области, сообщает Zakon.kz.
По данным полиции, водитель привез асфальт для ремонтных дорожных работ и после разгрузки забыл опустить кузов. Во время движения он повредил дорожную опору.
В отношении водителя составили административный протокол по ст. 610 КоАП РК. Окончательное процессуальное решение примет суд.
"Водитель не пострадал. Вопрос возмещения причиненного ущерба будет решаться в порядке гражданского судопроизводства".ДП Костанайской области
В Абайской области 14-летний мотоциклист на встречке столкнулся с грузовиком. Как сообщила пресс-служба ДП региона, подросток с множественными телесными повреждениями был доставлен в районную больницу.
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