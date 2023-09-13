Лента новостей
0
Қаз
#Ситуация в Украине #Послание Токаева - 2023 #1xBet Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право Экономика и бизнес
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

Встал на дыбы: грузовик кузовом зацепил дорожную опору в Костанайской области

Грузовик кузовом зацепил дорожное опору в Костанайской области Фото: скриншот видео
ДТП с участием грузовика произошло 13 сентября в Костанайской области, сообщает Zakon.kz.

По данным полиции, водитель привез асфальт для ремонтных дорожных работ и после разгрузки забыл опустить кузов. Во время движения он повредил дорожную опору.


В отношении водителя составили административный протокол по ст. 610 КоАП РК. Окончательное процессуальное решение примет суд.

"Водитель не пострадал. Вопрос возмещения причиненного ущерба будет решаться в порядке гражданского судопроизводства".ДП Костанайской области

В Абайской области 14-летний мотоциклист на встречке столкнулся с грузовиком. Как сообщила пресс-служба ДП региона, подросток с множественными телесными повреждениями был доставлен в районную больницу.

Читайте также

ОПГ в ВКО украла с предприятия имущество на полмиллиарда тенге
ОПГ в Восточно-Казахстанской области украла с предприятия имущество на полмиллиарда тенге
В Шымкенте из больницы сбежала мошенница
В Шымкенте из больницы сбежала мошенница
Собака напала на ребенка в ВКО
Собака напала на ребенка в ВКО
Жанель Абдрахманова
Костанайская область
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Три города в Казахстане могут превратиться в села
Три казахстанских города могут превратиться в села
как казахстанцы отдохнут в октябре
Как казахстанцы отдохнут в октябре 2023 года
Водители массово отправляют на ремонт китайские авто
Водители массово отправляют на ремонт китайские авто
победительница Наталья Петри
Стала известна победительница "Мисс Алматы-2023"
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления