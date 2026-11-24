Фура с десятками лошадей вспыхнула на республиканской трассе Алматы – Усть-Каменогорск в области Жетысу, сообщает Zakon.kz.

По информации пресс-службы Департамента полиции (ДП) региона, инцидент произошел 24 ноября 2026 года около 09:15. На 175-м километре автодороги полицейские во время патрулирования заметили загоревшийся грузовой автомобиль Volvo.

"Узнав, что внутри находятся животные, сотрудники полиции незамедлительно приступили к их спасению. Используя огнетушители из служебного автомобиля, полицейские одновременно приняли меры по тушению огня. До прибытия пожарных всех лошадей удалось вывести в безопасное место", – рассказали в ДП.

По словам водителя, он перевозил животных из Курчума в Шымкент, когда в пути внезапно загорелся грузовик.

Благодаря оперативным действиям полицейских удалось спасти всех 38 лошадей. Никто не пострадал.

Причина возгорания устанавливается.

На опубликованных полицией кадрах развернулась настоящая трагическая борьба с полыхающим огнем. Очевидец поделился, что сотрудники рисковали жизнями:

"Там был взрыв – и сотрудники прямо оперативно все делали, они очень большую работу проделали...Там начали огнетушители все давать, но они не помогали, сотрудники сделали все возможное..."

21 ноября 2026 года на трассе Алматы – Усть-Каменогорск в области Жетысу загорелся грузовик с пластиковыми гранулами. До приезда расчетов машина сильно горела открытым пламенем.