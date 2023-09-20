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Законодательство РК

Талдыкорганцу грозит уголовное наказание за отлов краснокнижной рыбы

незаконный улов Фото: polisia.kz
В BMW X5, за рулем которой находился 43-летний мужчина, полицейские обнаружили незаконно выловленную рыбу, сообщает Zakon.kz.

Как пишет пресс-служба ДП региона, одна из изъятых рыбин, весом более 9 кг, оказалась из осетровых пород и занесена в Красную книгу РК.

Автомашину с браконьерским уловом задержали в Каратальском районе на автодороге близ города Уштобе.

"Экспертиза подтвердила, что изъятая рыба – это шип из семейства осетровых. Ущерб составил более 3 млн тенге. Сейчас по факту проводится досудебное расследование", – сообщил старший инспектор природоохранной полиции ДП Жетысуской области Баглан Рымжанов.

Ранее сообщалось, что в Абайской области провели зарыбление реки Иртыш. Главная цель – сохранение исторического генофонда, так как популяция этой рыбы практически исчезла в водохранилищах реки.

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