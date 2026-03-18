#Референдум-2026
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
Логотип Новости спорта Новости спорта
+10°
$
482.49
556.75
5.79
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
Происшествия

Больше 100 кг рыбы обнаружили у браконьеров в Туркестанской области

Больше 100 килограммов рыбы обнаружили у браконьеров в Туркестанской области, фото - Новости Zakon.kz от 18.03.2026 19:15 Фото: пресс-служба МВД
Больше центнера рыбы обнаружили полицейские у рыбаков в Туркестанской области. Выяснилось, что мужчины занимались незаконным промыслом, сообщает Zakon.kz.

Сотрудники Шардаринского районного отдела полиции вместе с инспекторами по охране водных биоресурсов пресекли незаконный вылов рыбы в рамках проведения профилактических мероприятий. Детали рассказали в пресс-службе ДП Туркестанской области 18 марта 2026 года.

В ходе рейда на Шардаринском водохранилище полицейские увидели двух местных жителей. Они с помощью лодки и рыболовных сетей нелегально добыли около 130 килограммов рыбы.

По факту незаконной добычи водных биоресурсов проводится расследование. По этой статье подозреваемым грозит ограничение или лишение свободы на срок до трех лет с лишением права занимать определенные должности, либо крупный штраф.

Следователям предстоит установить, когда, за какое время браконьеры наловили столько рыбы и кому хотели продать.

Ранее браконьера с крупным уловом задержали в области Жетысу.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Денис Брагин
Денис Брагин
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: