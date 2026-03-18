Больше 100 кг рыбы обнаружили у браконьеров в Туркестанской области

Больше центнера рыбы обнаружили полицейские у рыбаков в Туркестанской области. Выяснилось, что мужчины занимались незаконным промыслом, сообщает Zakon.kz.

Сотрудники Шардаринского районного отдела полиции вместе с инспекторами по охране водных биоресурсов пресекли незаконный вылов рыбы в рамках проведения профилактических мероприятий. Детали рассказали в пресс-службе ДП Туркестанской области 18 марта 2026 года.

В ходе рейда на Шардаринском водохранилище полицейские увидели двух местных жителей. Они с помощью лодки и рыболовных сетей нелегально добыли около 130 килограммов рыбы.

По факту незаконной добычи водных биоресурсов проводится расследование. По этой статье подозреваемым грозит ограничение или лишение свободы на срок до трех лет с лишением права занимать определенные должности, либо крупный штраф.

Следователям предстоит установить, когда, за какое время браконьеры наловили столько рыбы и кому хотели продать.

