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В Атырау мужчина умер в результате столкновения моторных лодок

мужчина погиб в результате столкновения лодок Фото: пресс-служба ДЧС Атырауской области
20 сентября 2023 года около 07:00 на реке Урал вдоль левого берега села Дамбы города Атырау столкнулись две моторные лодки, сообщает Zakon.kz.

В результате в областную больницу в тяжелом состоянии был доставлен гражданин 1973 г.р., 49-летний мужчина скончался на месте. 

"Выяснилось, что водители моторных лодок 1988, 1992 г.р. имеют права на управление водными транспортными средствами". Пресс-служба ДЧС Атырауской области

В настоящее время проводится расследование.

Ранее потерявшихся на лодке отдыхающих спасли в ВКО.

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