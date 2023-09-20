В Атырау мужчина умер в результате столкновения моторных лодок

Фото: пресс-служба ДЧС Атырауской области

20 сентября 2023 года около 07:00 на реке Урал вдоль левого берега села Дамбы города Атырау столкнулись две моторные лодки, сообщает Zakon.kz.

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