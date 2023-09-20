В Алматинской области хозяина тазы наказали за жестокое обращение с животным
Как рассказали в пресс-службе ДП региона, они нашли водителя. Ей оказалась женщина 1954 г.р. Она пояснила, что по дороге домой заметила парня с собакой, который останавливал попутную машину в сторону села Байсерке.
Между тем, под видео с хромающей собакой породы тазы автор ролика рассказал, что по трассе Байсерке – Отеген батыр женщина буквально волокла животное, привязанное веревкой к машине. На кадрах у собаки видны кровавые раны на лапах.
По данному факту сотрудники полиции установили 42-летнего хозяина собаки. В отношении него был составлен административной протокол по п. 4 ч. 1 ст. 407-2 КоАП РК "Нарушение установленных законодательством РК в области ответственного обращения с животными".
Ранее сообщалось, что с 1 сентября вступают в силу нормы учета домашних животных.