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Законодательство РК

В Алматинской области хозяина тазы наказали за жестокое обращение с животным

жестокое обращение с животным Фото: Zakon.kz
20 сентября в ходе мониторинга социальных сетей полицейские нашли видео, где неизвестный водитель, привязав собаку к транспортному средству, ездил по дороге, сообщает Zakon.kz.

Как рассказали в пресс-службе ДП региона, они нашли водителя. Ей оказалась женщина 1954 г.р. Она пояснила, что по дороге домой заметила парня с собакой, который останавливал попутную машину в сторону села Байсерке.

Между тем, под видео с хромающей собакой породы тазы автор ролика рассказал, что по трассе Байсерке – Отеген батыр женщина буквально волокла животное, привязанное веревкой к машине. На кадрах у собаки видны кровавые раны на лапах.


По данному факту сотрудники полиции установили 42-летнего хозяина собаки. В отношении него был составлен административной протокол по п. 4 ч. 1 ст. 407-2 КоАП РК "Нарушение установленных законодательством РК в области ответственного обращения с животными".

Ранее сообщалось, что с 1 сентября вступают в силу нормы учета домашних животных.

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