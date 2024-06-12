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Стреляли и перерезали шею – в Семее расследуют случай жестокого обращения с животным

В Семее расследуют случай жесткого обращения с животными, фото - Новости Zakon.kz от 12.06.2024 13:07 Фото: Instagram/fond_4_lapi
В Семее неизвестные издевались над собакой. Несмотря на помощь волонтеров и медиков, животное скончалось, передает Zakon.kz.

О вопиющем случае написали в Instagram волонтеры фонда "Четыре лапы".

"Сообщение пришло в директ, у хаски шея перерезана. Вызвали зоотакси. Собака в клинике, врачи борются за ее жизнь… Появились новости из клиники, в собаку стреляли".

Собака прожила чуть более двух суток после того, как волонтеры ее забрали. По их словам, характер раны показывает, что в животное стреляли с близкого расстояния.

В полиции города Семей рассказали, что по данному факту незамедлительно начато досудебное расследование.

"В ходе мониторинга социальных сетей был установлен факт жестокого обращения с животным, а именно собаки породы хаски. Полицейскими проводятся оперативно-розыскные мероприятия по выяснению обстоятельств и установлению личности подозреваемых". Начальник Ауэзовского отдела полиции УП города Семей подполковник полиции Асет Аскаров

Ранее появилась информация, что в Акмолинской области депутат переехал собаку на глазах у людей.

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