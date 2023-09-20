Лента новостей
0
Қаз
#Ситуация в Украине #Послание Токаева - 2023 #1xBet Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право Экономика и бизнес
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

В Петропавловске отец угрожал выбросить новорожденную дочь из окна пятого этажа

отец угрожал выбросить ребенка из окна Фото: скриншот видео
20 сентября в 17:49 в УП г. Петропавловска поступило сообщение, что в комнате на 5 этаже общежития по ул. Маяковского происходит драка, сообщает Zakon.kz.

Прибывшие на место полицейские выяснили, что в комнате находится мужчина, который запер дверь и угрожает выбросить ребенка из окна. На место также прибыли участковые инспекторы, сотрудники ДЧС, медики.

"В ходе совместной спасательной операции сотрудник ДЧС проник в комнату через окно, закрепившись на крыше общежития; повалил мужчину и открыл дверь, после чего в помещение проникли сотрудники СОБР. Полицейские обезвредили мужчину". Пресс-служба ДП СКО

Отмечается, что новорожденная девочка, 2023 г.р., предварительно, – не пострадала. Ребенок был передан медикам.

Задержанным оказался 23-летний житель СКО, находившийся в нетрезвом состоянии. Между ним и его 21-летней сожительницей произошел конфликт; мужчина угрожал сбросить их совместного ребенка из окна.

По данному факту начато досудебное расследование, устанавливаются обстоятельства.


Ранее спасение ребенка из канализационной ямы в Атырауской области попало на видео.

Читайте также

Аким Тараза обещал помочь пострадавшим при пожаре в школе строителям
Аким Тараза обещал помочь пострадавшим при пожаре в школе строителям
жестокое обращение с животным
В Алматинской области хозяина тазы наказали за жестокое обращение с животным
Елена Беляева
Петропавловск Северо-Казахстанская область
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Пасмурная погода
Резкая смена погоды и неблагоприятные метеоусловия ожидаются в Казахстане
Прокуратура поручила проверить чиновника
"Заставляет работать у него дома": прокуратура поручила проверить чиновника после жалоб подчиненных
Налог на ТС
Отмена транспортного налога в РК влечет скрытый налог на автовладельцев, только в 10 раз больше
Старый вид мошенничества вернулся в Казахстан
Старый вид мошенничества вернулся в Казахстан
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления