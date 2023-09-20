В Петропавловске отец угрожал выбросить новорожденную дочь из окна пятого этажа

20 сентября в 17:49 в УП г. Петропавловска поступило сообщение, что в комнате на 5 этаже общежития по ул. Маяковского происходит драка, сообщает Zakon.kz.

Прибывшие на место полицейские выяснили, что в комнате находится мужчина, который запер дверь и угрожает выбросить ребенка из окна. На место также прибыли участковые инспекторы, сотрудники ДЧС, медики.



"В ходе совместной спасательной операции сотрудник ДЧС проник в комнату через окно, закрепившись на крыше общежития; повалил мужчину и открыл дверь, после чего в помещение проникли сотрудники СОБР. Полицейские обезвредили мужчину". Пресс-служба ДП СКО

Отмечается, что новорожденная девочка, 2023 г.р., предварительно, – не пострадала. Ребенок был передан медикам.

Задержанным оказался 23-летний житель СКО, находившийся в нетрезвом состоянии. Между ним и его 21-летней сожительницей произошел конфликт; мужчина угрожал сбросить их совместного ребенка из окна.

По данному факту начато досудебное расследование, устанавливаются обстоятельства.





Ранее спасение ребенка из канализационной ямы в Атырауской области попало на видео.