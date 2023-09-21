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Аким Тараза обещал помочь пострадавшим при пожаре в школе строителям

Аким Тараза обещал помочь пострадавшим при пожаре в школе строителям Фото: пресс-служба ДЧС Жамбылкой области
Аким Тараза Бахытжан Орынбеков заявил, по факту пожара во время ремонта в школе, что вопрос у него на контроле и он окажет необходимую помощь пострадавшим строителям, сообщает Zakon.kz

По  информации КТК,  пожар произошел в одной из таразских школ, где по ночам чтобы успеть делали ремонт. Две девушки из строительной бригады, спасаясь от огня, выпрыгнули с третьего этажа. Сейчас обе в реанимации с многочисленными переломами. А их родные ищут виновных.

Как отмечают медики у девушек серьезные переломы позвоночников, еще пять человек получили ожоги. Двое тоже в больнице.

Родные и близкие рабочих пытаются найти виновных. Они уверены, кто-то должен понести наказание за ЧП и оплатить лечение пострадавшим.

В школе сейчас работают следователи. Полиция выясняет, почему загорелись банки с краской и канистры с растворителем. Аким города пообещал взять расследование на личный контроль.

"Я встречался с родителями пострадавших жителей нашего города. Вопрос у меня на контроле, любая помощь, которая требуется как со стороны акимата, так и со стороны подрядчиков, будет оказана".аким Тараза Бахытжан Орынбеков

Медики уверяют, в ближайшее время к тяжелым пациентам приедут столичные специалисты. Девушкам предстоят сложное лечение и долгая реабилитация.

Ранее сообщалось, что 17 сентября в 00:32 в городе Таразе по ул. Кенен Азирбаева в трехэтажном здании средней школы №44, в кабинете на третьем этаже, произошел пожар. Отмечается, что с 6 июня в одном блоке проводятся ремонтные работы.

"Пожар локализован в 00:50 и ликвидирован 00:52. В результате происшествия с различными травмами госпитализированы в больницу 5 человек (строители): женщины 1986, 2001, 2002, 2002 г.р., мужчина 1997 г.р.", – говорится в сообщении.

Причина пожара устанавливается. 

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