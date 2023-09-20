В Таразе пятеро строителей пострадали при пожаре в школе

Фото: пресс-служба ДЧС Жамбылкой области

17 сентября в 00:32 в городе Таразе по ул. Кенен Азирбаева в трехэтажном здании средней школы №44, в кабинете на третьем этаже, произошел пожар, сообщает Zakon.kz.

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