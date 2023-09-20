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В Таразе пятеро строителей пострадали при пожаре в школе

школа Фото: пресс-служба ДЧС Жамбылкой области
17 сентября в 00:32 в городе Таразе по ул. Кенен Азирбаева в трехэтажном здании средней школы №44, в кабинете на третьем этаже, произошел пожар, сообщает Zakon.kz.

Как пишет пресс-служба ДЧС Жамбылской области, пожар охватил 20 кв. м.

Отмечается, что с 6 июня в одном блоке проводятся ремонтные работы.

"Пожар локализован в 00:50 и ликвидирован 00:52. В результате происшествия с различными травмами госпитализированы в больницу 5 человек (строители): женщины 1986, 2001, 2002, 2002 г.р., мужчина 1997 г.р.", – говорится в сообщении.

Причина пожара устанавливается. 

Также сообщается, что на месте работали 34 человека личного состава ДЧС и 9 единиц техники.

Ранее сообщалось, что мужчина сгорел в хозпостройке в Экибастузе.

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