#Назначения
#Курултай
Логотип vbnews
#Школа
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
+17°
$
447.88
516.58
5.29
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Актау
  • Актобе
  • Атырау
  • Жезказган
  • Кокшетау
  • Конаев
  • Костанай
  • Кызылорда
  • Караганда
  • Павлодар
  • Петропавловск
  • Семей
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Туркестан
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Назначения
#Курултай
Логотип vbnews
#Школа
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
+17°
$
447.88
516.58
5.29
События

В Таразе пострадавшим от пожара семьям окажут помощь, крыша дома будет восстановлена

помощь пострадавшим от пожара, фото - Новости Zakon.kz от 16.09.2026 19:25 Фото: пресс-служба акимата города Тараза
Аким города Тараза Бакытжан Орынбеков встретился с жителями дома №1/1 по улице Тынышбаева, пострадавшего в результате пожара, сообщает Zakon.kz.

В ходе встречи глава города проинформировал жильцов о принятых мерах по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации, а также о дальнейших работах и предусмотренной поддержке.

Напомним, пожар произошел 10 сентября в 10-квартирном доме барачного типа. В результате возгорания была повреждена кровля общей площадью около 250 кв. м.

В ликвидации пожара были задействованы 30 сотрудников Департамента по чрезвычайным ситуациям и 8 единиц техники, а также четыре специалиста Центра медицины катастроф и одна единица техники. Двое жителей были эвакуированы в безопасное место. Возгорание полностью локализовали в 15:30. Всего в доме проживали 30 человек, в том числе пятеро несовершеннолетних. Погибших и пострадавших нет.

помощь пострадавшим от пожара, фото - Новости Zakon.kz от 16.09.2026 19:25

Фото: пресс-служба акимата города Тараза

Большинство жильцов на период проведения восстановительных работ временно разместили у родственников. Три семьи, нуждавшиеся во временном жилье, обеспечили местами в социальных учреждениях. Одна из них, в составе которой есть несовершеннолетний ребенок, размещена в Центре поддержки семьи.

Для оценки последствий происшествия и определения дальнейших мер по поручению акима города была создана внеочередная комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций. Специалисты провели комплексное обследование объекта. По итогам принято решение об объявлении чрезвычайной ситуации в данном многоквартирном доме.

помощь пострадавшим от пожара, фото - Новости Zakon.kz от 16.09.2026 19:25

Фото: пресс-служба акимата города Тараза

Кроме того, каждой из 10 пострадавших семей будет предоставлена государственная социальная помощь в размере 300 МРП. Средства предусмотрены для оплаты аренды временного жилья и приобретения предметов первой необходимости.

Отдельно предусмотрено восстановление повреждённой кровли и перекрытия здания. Ремонтные работы будут проведены в полном объеме.

помощь пострадавшим от пожара, фото - Новости Zakon.kz от 16.09.2026 19:25

Фото: пресс-служба акимата города Тараза

Жители дома выразили благодарность городским властям за оперативно принятые меры и оказываемую поддержку.

"С момента пожара городские службы оказывают нам необходимую помощь и поддерживают в решении возникших вопросов. Для нас особенно важны решения по предоставлению временного жилья, социальной помощи и восстановлению дома. Благодарим акима города и всех специалистов, которые принимают участие в этой работе", – отметила жительница города Урбиби Болсынова.
помощь пострадавшим от пожара, фото - Новости Zakon.kz от 16.09.2026 19:25

Фото: пресс-служба акимата города Тараза

Ход восстановительных работ, а также их качество и своевременность находятся на контроле акима города.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Фото Елена Беляева
Елена Беляева
Дежурный контент-редактор
Читайте также
Аким Тараза обещал помочь пострадавшим при пожаре в школе строителям
02:58, 21 сентября 2023
Аким Тараза обещал помочь пострадавшим при пожаре в школе строителям
пожар
17:12, 07 сентября 2025
20 человек эвакуировали при пожаре в жилом доме Тараза
В Таразе прошла внеочередная сессия городского маслихата восьмого созыва
16:38, 01 декабря 2023
В Таразе прошла внеочередная сессия городского маслихата восьмого созыва
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Последние
Популярные
Читайте также
Фото: Телеграм-канал TeamQazaqstan
19:37, Сегодня
Сборные Казахстана уверенно стартовали на шахматной Олимпиаде в Самарканде
ХК &quot;Барыс&quot;
19:31, Сегодня
"Барыс" объявил состав на матч КХЛ с "Ладой"
Арман Царукян перед боем в UFC
19:07, Сегодня
Арман Царукян признался, что оставил крупные чаевые после ужина в США
Карлос Алькарас
18:35, Сегодня
Карлос Алькарас квалифицировался на Итоговый чемпионат ATP - 2026
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: