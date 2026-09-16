В Таразе пострадавшим от пожара семьям окажут помощь, крыша дома будет восстановлена

Аким города Тараза Бакытжан Орынбеков встретился с жителями дома №1/1 по улице Тынышбаева, пострадавшего в результате пожара, сообщает Zakon.kz.

В ходе встречи глава города проинформировал жильцов о принятых мерах по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации, а также о дальнейших работах и предусмотренной поддержке.

Напомним, пожар произошел 10 сентября в 10-квартирном доме барачного типа. В результате возгорания была повреждена кровля общей площадью около 250 кв. м.

В ликвидации пожара были задействованы 30 сотрудников Департамента по чрезвычайным ситуациям и 8 единиц техники, а также четыре специалиста Центра медицины катастроф и одна единица техники. Двое жителей были эвакуированы в безопасное место. Возгорание полностью локализовали в 15:30. Всего в доме проживали 30 человек, в том числе пятеро несовершеннолетних. Погибших и пострадавших нет.

Фото: пресс-служба акимата города Тараза

Большинство жильцов на период проведения восстановительных работ временно разместили у родственников. Три семьи, нуждавшиеся во временном жилье, обеспечили местами в социальных учреждениях. Одна из них, в составе которой есть несовершеннолетний ребенок, размещена в Центре поддержки семьи.

Для оценки последствий происшествия и определения дальнейших мер по поручению акима города была создана внеочередная комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций. Специалисты провели комплексное обследование объекта. По итогам принято решение об объявлении чрезвычайной ситуации в данном многоквартирном доме.

Фото: пресс-служба акимата города Тараза

Кроме того, каждой из 10 пострадавших семей будет предоставлена государственная социальная помощь в размере 300 МРП. Средства предусмотрены для оплаты аренды временного жилья и приобретения предметов первой необходимости.

Отдельно предусмотрено восстановление повреждённой кровли и перекрытия здания. Ремонтные работы будут проведены в полном объеме.

Фото: пресс-служба акимата города Тараза

Жители дома выразили благодарность городским властям за оперативно принятые меры и оказываемую поддержку.

"С момента пожара городские службы оказывают нам необходимую помощь и поддерживают в решении возникших вопросов. Для нас особенно важны решения по предоставлению временного жилья, социальной помощи и восстановлению дома. Благодарим акима города и всех специалистов, которые принимают участие в этой работе", – отметила жительница города Урбиби Болсынова.

Фото: пресс-служба акимата города Тараза

Ход восстановительных работ, а также их качество и своевременность находятся на контроле акима города.