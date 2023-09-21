Китайцы в съемной "лаборатории" выращивали запрещенных к вывозу из Казахстана рачков

В съемной квартире в Павлодаре граждане Китая организовали лабораторию по производству водных животных. Как сообщили Zakon.kz в пресс-службе региональной полиции, они заехали в Казахстан в середине лета.

В ведомстве уточнили, что двух иностранцев подозревают в том, что они организовали на съемной квартире в Усольском микрорайоне лабораторию по производству запрещенных к вывозу из страны водных животных – рачков Артемия салина.

"Так, стражами правопорядка в квартире обнаружены пакетики с порошком коричневого цвета, стеклянный аквариум с трубками и жидкостями. Подозреваемые рассказали полицейским, каким образом они производили живность и куда ее вывозили". Пресс-служба ДП Павлодарской области

По данному факту, как уточнили в пресс-службе, проводится досудебное расследование по п. 1 ч. 1 ст. 335 УК РК "Незаконная добыча рыбных ресурсов, других водных животных или растений".

Ранее сообщалось, что житель Усть-Каменогорска выращивал у себя на даче коноплю. Полицейские изъяли у него 73 куста "урожая".