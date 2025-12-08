#Казахстан в сравнении
#Цены
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
+5°
$
504.49
587.73
6.57
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Казахстан в сравнении
#Цены
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
+5°
$
504.49
587.73
6.57
Происшествия

В Алматы квартиру переоборудовали в лабораторию: что там обнаружила полиция

полицейские, подозреваемые, запрещенные растения, фото - Новости Zakon.kz от 08.12.2025 13:09 Фото: YouTube/PolisiaKz
Сотрудники Департамента полиции Алматы выявили квартиру, переоборудованную под лабораторию для выращивания запрещенных растений. Об этом 8 декабря 2025 года рассказали в пресс-службе ДП мегаполиса, сообщает Zakon.kz.

По данным полиции, квартира выявлена в ходе ОПМ "Участок" при обходе одного из жилых комплексов Ауэзовского района.

"Внутри находились растения, запрещенные к возделыванию и содержащие наркотические вещества. На месте правоохранители провели необходимые первоначальные процессуальные действия. По факту возбуждено уголовное дело. В настоящее время проводятся следственные мероприятия. Устанавливаются причастные лица и обстоятельства организации незаконной деятельности".Пресс-служба ДП Алматы

Как отметил начальник УП Ауэзовского района Данияр Мендебаев, любая незаконная деятельность, связанная с наркотиками, представляет угрозу для общества, и полицейские будут продолжать принимать самые жесткие меры в соответствии с законом.

"Призываем жителей района сообщать о подозрительных фактах, чтобы вместе поддерживать безопасность в наших домах и дворах", – заключил он.

5 декабря 2025 года стало известно, что проверка квартир в Актобе привела полицейских в наркопритоны. Подробнее об этом – по ссылке.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
Читайте также
Полиция Алматы нагрянула в аптеки, после чего обратилась к их руководителям
10:51, 08 октября 2025
Полиция Алматы нагрянула в аптеки, после чего обратилась к их руководителям
Как переоборудовать авто в Казахстане
12:24, 08 августа 2023
Как переоборудовать авто в Казахстане
Полиция Алматы назвала проблему, которая "набила оскомину"
16:11, 09 сентября 2025
Полиция Алматы назвала проблему, которая "набила оскомину"
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: