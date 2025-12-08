В Алматы квартиру переоборудовали в лабораторию: что там обнаружила полиция
Сотрудники Департамента полиции Алматы выявили квартиру, переоборудованную под лабораторию для выращивания запрещенных растений. Об этом 8 декабря 2025 года рассказали в пресс-службе ДП мегаполиса, сообщает Zakon.kz.
По данным полиции, квартира выявлена в ходе ОПМ "Участок" при обходе одного из жилых комплексов Ауэзовского района.
"Внутри находились растения, запрещенные к возделыванию и содержащие наркотические вещества. На месте правоохранители провели необходимые первоначальные процессуальные действия. По факту возбуждено уголовное дело. В настоящее время проводятся следственные мероприятия. Устанавливаются причастные лица и обстоятельства организации незаконной деятельности".Пресс-служба ДП Алматы
Как отметил начальник УП Ауэзовского района Данияр Мендебаев, любая незаконная деятельность, связанная с наркотиками, представляет угрозу для общества, и полицейские будут продолжать принимать самые жесткие меры в соответствии с законом.
"Призываем жителей района сообщать о подозрительных фактах, чтобы вместе поддерживать безопасность в наших домах и дворах", – заключил он.
5 декабря 2025 года стало известно, что проверка квартир в Актобе привела полицейских в наркопритоны. Подробнее об этом – по ссылке.
