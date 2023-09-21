Астанчан осудили за получение посылки с наркотиками из США

В пресс-службе Агентства по финансовому мониторингу 21 сентября 2023 года сообщили Zakon.kz о том, что двух астанчан осудили на 7 и 8 лет лишения свободы за попытку сбыть наркотики, которые они заказали посылкой из США.

"При проведении оперативно-розыскных мероприятий "контролируемая поставка" в столице после получения почтовых отправлений из США были задержаны и водворены в ИВС жители Астаны, у которых обнаружено и изъято наркотическое вещество "марихуана" в крупном размере", – отмечено в сообщении Агентства.



Также сказано, что данные лица планировали сбыть наркотики на территории Казахстана через Telegram путем размещения рекламы наркотических веществ.

"Приговором суда двое виновных лиц осуждены к 7 годам и 8 годам 4 месяцам лишения свободы". Пресс-служба АФМ РК

Кроме того, сотрудники АФМ призвали родителей обратить внимание на поведение своего ребенка, его состояние здоровья, а также подписки в социальных сетях и покупки, которые он совершает.

О запрещенной посылке стало известно в мае 2023 года. Тогда сообщалось, что из США в Алматы в коробке из-под игрушек пытались ввезти наркотики. Посылка была получена жителем Астаны и передана для дальнейшей расфасовки другому гражданину.