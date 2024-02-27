Из США в Казахстан пытались провезти опасную посылку
Фото: pxhere
Крупную партию наркотиков из США пытались провезти в Казахстан. Об этом Zakon.kz сообщили в пресс-службе Агентства по финансовому мониторингу.
Как сказано в рассылке агентства за 27 февраля 2024 года, таможенников поста "Жетісу" заинтересовали почтовые посылки.
После проверки оказалось, что в них находились 84 единицы электронных сигарет, содержащих психотропное вещество – тетрагидроканнабинол (ТГК).
"В результате проведенных следственных мероприятий обнаружены и изъяты еще 103 единицы электронных сигарет и 42 клиромайзера с жидкостью коричневого цвета со специфическим запахом".Пресс-служба АФМ РК
В ведомстве подчеркнули, что данные посылки прибыли в Казахстан через международные почтовые службы из США.
"Постановлением суда в отношении лица, подозреваемого в совершении данного преступления, избрана мера пресечения в виде содержания под стражей сроком на два месяца".Пресс-служба АФМ РК
Также сказано, досудебное расследование продолжается.
В соответствии со ст.201 УПК РК иная информация в интересах следствия не подлежит разглашению.
О подобных посылках сообщалось и ранее. В начале 2024 года стало известно о приговоре в отношении семи человек. Их лишили свободы за контрабанду наркотиков из США в Казахстан.
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript