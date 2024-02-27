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Законодательство РК

Из США в Казахстан пытались провезти опасную посылку

Из США в Казахстан пытались провести опасную посылку Фото: pxhere
Крупную партию наркотиков из США пытались провезти в Казахстан. Об этом Zakon.kz сообщили в пресс-службе Агентства по финансовому мониторингу.

Как сказано в рассылке агентства за 27 февраля 2024 года, таможенников поста "Жетісу" заинтересовали почтовые посылки.

После проверки оказалось, что в них находились 84 единицы электронных сигарет, содержащих психотропное вещество – тетрагидроканнабинол (ТГК).

"В результате проведенных следственных мероприятий обнаружены и изъяты еще 103 единицы электронных сигарет и 42 клиромайзера с жидкостью коричневого цвета со специфическим запахом".Пресс-служба АФМ РК

В ведомстве подчеркнули, что данные посылки прибыли в Казахстан через международные почтовые службы из США.

"Постановлением суда в отношении лица, подозреваемого в совершении данного преступления, избрана мера пресечения в виде содержания под стражей сроком на два месяца".Пресс-служба АФМ РК

Также сказано, досудебное расследование продолжается.

В соответствии со ст.201 УПК РК иная информация в интересах следствия не подлежит разглашению.

О подобных посылках сообщалось и ранее. В начале 2024 года стало известно о приговоре в отношении семи человек. Их лишили свободы за контрабанду наркотиков из США в Казахстан.

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