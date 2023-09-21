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Актюбинец "угнал" сломанный бензовоз и сдал его на металлолом

Актюбинец "угнал" сломанный бензовоз и сдал его на металлолом Фото: пресс-служба ДП Актюбинской области
20 сентября 2023 в отдел полиции обратился 31-летний актюбинец с необычным заявлением. Он сообщил, что у него украли неисправный бензовоз, передает Zakon.kz.

По словам потерпевшего, неизвестное лицо, находясь на территории садоводческого коллектива в Актобе, со двора строящегося дома тайно угнал бензовоз.

"В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками криминальной полиции был установлен 31-летний подозреваемый. Установлено, что мужчина по объявлению вызвал манипулятор и отвез краденное авто в пункт приема металла, расположенный за городом, где сдал похищенное имущество за 225 тысяч тенге".Пресс-служба ДП Актюбинской области

По факту кражи заведено уголовное дело по части 1 статьи 188 Уголовного кодекса Республики Казахстан.

Также отмечено, что подозреваемый свою вину признал.

"Авто изъято. Ведется расследование", – заключили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что на одном из мероприятий в Алматы задержали женщину, которая воровала у зрителей телефоны.

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Анастасия Московчук
Актобе
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