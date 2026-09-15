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Происшествия

Все могло быть хуже: видео с камер раскрыло шокирующую причину аварии с бензовозом на Саина в Алматы

Алматы, фото - Новости Zakon.kz от 15.09.2026 17:44 Фото: Zakon.kz
14 сентября 2026 года в Алматы на улице Саина произошло дорожно-транспортное происшествие (ДТП) с участием бензовоза. 15 сентября в полиции продемонстрировали видео, на котором показано, что стало причиной аварии, сообщает Zakon.kz.

Как рассказали в полиции города, кадры с камер видеонаблюдения помогли восстановить хронологию ДТП, произошедшего в 12:30.

"На записи видно: водитель электровелосипеда во время движения теряет каску и останавливается, чтобы ее поднять. Следом останавливается поток автомобилей. В этот момент водитель водовоза (на автомашине указана надпись "огнеопасно". – Прим. ред.) не успевает затормозить. Пытаясь избежать столкновения, он уходит в сторону и совершает наезд на металлическое ограждение", – описали ситуацию в полиции.

К счастью, никто не пострадал.

Сейчас обстоятельства происшествия устанавливаются.

"Этот случай еще раз напоминает: на дороге ситуация может измениться за считаные секунды – поэтому важно сохранять дистанцию и быть готовым к неожиданному маневру впереди", – отметили в полиции.

15 сентября в Алматы произошло жесткое массовое ДТП, совершенное на угнанном автомобиле. В аварии участвовали сразу шесть машин.

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Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
Шеф-редактор отдела контента
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