Все могло быть хуже: видео с камер раскрыло шокирующую причину аварии с бензовозом на Саина в Алматы

Фото: Zakon.kz

14 сентября 2026 года в Алматы на улице Саина произошло дорожно-транспортное происшествие (ДТП) с участием бензовоза. 15 сентября в полиции продемонстрировали видео, на котором показано, что стало причиной аварии, сообщает Zakon.kz.

Как рассказали в полиции города, кадры с камер видеонаблюдения помогли восстановить хронологию ДТП, произошедшего в 12:30. "На записи видно: водитель электровелосипеда во время движения теряет каску и останавливается, чтобы ее поднять. Следом останавливается поток автомобилей. В этот момент водитель водовоза (на автомашине указана надпись "огнеопасно". – Прим. ред.) не успевает затормозить. Пытаясь избежать столкновения, он уходит в сторону и совершает наезд на металлическое ограждение", – описали ситуацию в полиции. К счастью, никто не пострадал. Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Алматы қаласының ПД | ДП г.Алматы (@almaty.police) Сейчас обстоятельства происшествия устанавливаются. "Этот случай еще раз напоминает: на дороге ситуация может измениться за считаные секунды – поэтому важно сохранять дистанцию и быть готовым к неожиданному маневру впереди", – отметили в полиции. 15 сентября в Алматы произошло жесткое массовое ДТП, совершенное на угнанном автомобиле. В аварии участвовали сразу шесть машин.

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