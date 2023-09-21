Поножовщина в колледже Караганды попала на видео

21 сентября в одном из учебных заведений Караганды произошел конфликт с применением холодного оружия. Один из участников драки попал в больницу, сообщает Zakon.kz.

Как сообщило региональное издание eKaraganda.kz, его редакция получила видеозапись, на которой запечатлен конфликт между учащимися одного из колледжей Караганды. Судя по видео, один из студентов колледжа погнался за своим противником с ножом и нанес ему ранение.

Информацию подтвердили в региональном департаменте полиции. По сообщению правоохранительных органов, в ходе внезапной ссоры 17-летний учащийся ударил ножом своего 19-летнего противника.

"Задержан 17-летний подозреваемый. Потерпевший доставлен в медицинское учреждение. По данному факту зарегистрировано уголовное дело по ст. 106 УК РК ("Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью"). Проводятся следственные мероприятия", – говорится в сообщении ДП.

Ранее в Шымкенте задержали семейного дебошира, ударившего ножом в шею участкового полицейского.