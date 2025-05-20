В Атырау конфликт в ресторане закончился поножовщиной

Фото: Zakon.kz

Очевидцы рассказали, что в одном из ресторанов Атырау во время распития алкогольных напитков между посетителями заведения вспыхнул конфликт. Ссора быстро переросла в драку, а затем в ход пошло холодное оружие, сообщает Zakon.kz.

Все подозреваемые, причастные к данному правонарушению, задержаны и водворены в изолятор временного содержания, пищет Telegram-канал Atyrau ONLINE. "Пострадавший доставлен в больницу. По данному факту возбуждено уголовное дело. Проводятся комплексные следственные действия. Иная информация в интересах следствия не подлежит разглашению", – заявили в пресс-службе ДП Атырауской области. Ранее сообщалось, что массовая драка с поножовщиной произошла на паркинге жилого комплекса в Алматы.

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