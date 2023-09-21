Астанчанин ради бутылки виски пошел на грабеж

В Астане 47-летний мужчина пытался украсть из магазина виски стоимостью 16 тысяч тенге, сообщает Zakon.kz.

По данным полиции, попытка ограбления магазина попала на видео в Астане.



"Мужчина, находясь в супермаркете по улице Петрова, под видом покупателя рассматривал товары. Воспользовавшись отсутствием продавца в зале, он положил бутылку виски Dewars стоимостью 16 тысяч тенге в пакет и направился к выходу. Заметив его, кассирша бросилась за ним и попыталась остановить. Мужчина бросил краденный товар и убежал", – сообщает ДП Астаны.

Житель Шымкента украл из магазина обувь и игрушки на 7,5 млн тенге.

Сотрудники Абайского РУП изучили записи с уличных камер видеонаблюдения и вычислили, на каком грузовике вывезли товар из магазина. Стражи порядка нашли место, куда похититель отвез товар, и задержали подозреваемого. Им оказался 18-летний местный житель.