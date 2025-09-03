Канадский чиновник устроил скандал перед журналистами и вылил бутылку виски

2 сентября премьер-министр Онтарио Даг Форд со скандалом вылил в прямом эфире бутылку местного виски Crown Royal, сообщает Zakon.kz.

Причиной такого поведения стало то, что крупнейший производитель виски в Канаде Crown Royal закрывает завод в Онтарио и переезжает в США из-за тарифов Трампа. Об этом пишет канадское издание CTV News.

Премьер провинции Дуг Форд резко отреагировал на решение компании Diageo, назвав его непатриотичным. В знак протеста он устроил скандал и в прямом эфире вылил бутылку виски Crown Royal, произведенного в Канаде.

Фото: ctvnews.ca

"Знаете что, я всегда говорю, что умные люди не слишком умны, а вы, ребята, поступили так глупо, как мешок с молотками", – сказал Форд в конце пресс-конференции, не имевшей отношения к данному вопросу, в Китченере, Онтарио.

Diageo – многонациональная компания со штаб-квартирой в Великобритании, владеет десятками других известных брендов, включая Johnnie Walker, Guiness, Baileys, Smirnoff и Captain Morgan.

