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Чем опасно злоупотребление виски для мужчин

советы, врач Фото: pixabay
Хирург Александр Умнов предупредил о том, что злоупотребление виски может привести к развитию ряда тяжелых заболеваний, сообщает Zakon.kz.

Среди болезней, которыми грозит злоупотребление виски, врач назвал панкреатит, цирроз печени, язву желудка, алкогольную кардиомиопатию, болезни почек, аритмию, энцефалопатию

"Виски может содержать фенол, уничтожающий эритроциты в крови. Может вызывать мужское бесплодие", – сказал он беседе с NEWS.ru.

Хирург также сравнил виски с самогоном.

"Виски получают путем перегонки перебродившего сусла, которое готовится из ячменного солода, кукурузы, пшеницы или ржи. То есть в каком-то смысле, виски – это шотландский самогон", – заключил Умнов.

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