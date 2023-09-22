Жителя Уральска арестовали за секс в общественном месте

Кадры непристойного поведения двух мужчин попали на камеру случайного прохожего, который распространил видео в соцсетях. Полицейские нашли одного участника и передали дело в суд, сообщает Zakon.kz.

В популярном паблике города появилось видео, на котором двое нетрезвых мужчин занимаются непристойностями. Как выяснилось, действия развернулись возле поликлиники в пригороде Уральска, Зачаганске.

В Департаменте полиции Западно-Казахстанской области сообщили изданию Мой город, что один из участников происходящего был установлен и задержан. Его арестовали по решению суда, согласно статье 434 КоАП РК "Мелкое хулиганство". Срок административного ареста составит пять суток.

Личность второго участника случившегося полицейские устанавливают.

Несколькими днями ранее в Павлодаре суд арестовал местного жителя, который приставал на школьном дворе к детям, при этом мужчина нецензурно выражался. Его действия были признаны "Мелким хулиганством".