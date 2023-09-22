Лента новостей
0
Қаз
#Ситуация в Украине #Послание Токаева - 2023 #1xBet Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право Экономика и бизнес
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

Жителя Уральска арестовали за секс в общественном месте

Жителя Уральска арестовали за секс в общественном месте Фото: Zakon.kz
Кадры непристойного поведения двух мужчин попали на камеру случайного прохожего, который распространил видео в соцсетях. Полицейские нашли одного участника и передали дело в суд, сообщает Zakon.kz.

В популярном паблике города появилось видео, на котором двое нетрезвых мужчин занимаются непристойностями. Как выяснилось, действия развернулись возле поликлиники в пригороде Уральска, Зачаганске.

В Департаменте полиции Западно-Казахстанской области сообщили изданию Мой город, что один из участников происходящего был установлен и задержан. Его арестовали по решению суда, согласно статье 434 КоАП РК "Мелкое хулиганство". Срок административного ареста составит пять суток.

Личность второго участника случившегося полицейские устанавливают.

Несколькими днями ранее в Павлодаре суд арестовал местного жителя, который приставал на школьном дворе к детям, при этом мужчина нецензурно выражался. Его действия были признаны "Мелким хулиганством".

Читайте также

Чиновники-коррупционеры отделались штрафом в Шымкенте
Чиновники-коррупционеры отделались штрафом в Шымкенте
Жестокое избиение толпой на одного парня попало на видео в Туркестанской области
Жестокое избиение толпой одного парня попало на видео в Туркестанской области
Подросток на Subaru сбил пять школьников в Алматинской области
Подросток на Subaru сбил пятерых школьников в Алматинской области
Редакция Zakon.kz
Западно-Казахстанская область Уральск
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Казахстанцам напомнили важную деталь при оформлении паспорта и удостоверения личности
Казахстанцам напомнили важную деталь при оформлении паспорта и удостоверения личности
В Казахстане частная компания-монополист в 30 раз превышала тариф на транспортировку нефти
В Казахстане частная компания-монополист в 30 раз завысила тариф на транспортировку нефти
Почему родители Кайрата Нуртаса живут в разных городах
Почему родители Кайрата Нуртаса живут в разных городах
Сбежавший в США акционер Эксимбанка Амирханов украл у вкладчиков 33 миллиарда тенге?
Сбежавший в США акционер Эксимбанка Амирханов украл у вкладчиков 33 миллиарда тенге?
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления