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Приставал к детям: в Павлодаре арестовали мужчину

Приставал к детям: в Павлодаре арестовали мужчину Фото: Zakon.kz
Павлодарский суд арестовал местного жителя за нецензурную брань и приставания к детям на территории школы, сообщает Zakon.kz.

Как сообщили в пресс-службе специализированного суда по административным правонарушениям Павлодара, 14 сентября местный житель проник на территорию школы и приставал к детям. К тому же, мужчина выражался нецензурно и нарушал общественный порядок.

"Суд признал его виновным по части 1 статьи 434 КоАП (мелкое хулиганство)и назначил взыскание в виде административного ареста сроком на 10 суток". Пресс-служба суда

В ходе судебного разбирательства мужчина признал свою вину полностью.

Ранее в Алматы мужчину, который избил известную казахстанскую актрису и блогера Асель Аскар в фитнес-клубе, привлекли к административной ответственности за мелкое хулиганство.

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