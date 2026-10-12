Жителя Уральска заподозрили в краже тонометров и модной одежды
Фото: polisia.kz
Мужчина попал на видео, на кадрах которого видно, как он кладет неоплаченный прибор в свой пакет, пользуясь тем, что фармацевт отвлекся на другого покупателя. Позже выяснилось, что пострадала не одна аптека, сообщает Zakon.kz.
Та же видеозапись зафиксировала: после кражи мужчина спокойно оплатил покупки и отправился восвояси.
Но на одном эпизоде не остановился. Позже он зашел в другую аптеку и аналогичным способом похитил еще один тонометр.
"В результате проведенных сотрудниками полиции оперативно-розыскных мероприятий личность подозреваемого была установлена, он задержан. Им оказался 50-летний житель города Уральска", – рассказали в полиции.
Более того, выяснилось, что мужчина промышлял еще и кражей одежды из бутиков в крупных торговых центрах города.
Проводится расследование.
Тем временем в Туркестанской области полицейские установили гражданина, выбросившего около 8 тонн отходов вдоль международной автомобильной дороги Западная Европа – Западный Китай.
Поделитесь новостью
Читайте также
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript