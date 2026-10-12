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Происшествия

Жителя Уральска заподозрили в краже тонометров и модной одежды

Видео, кража, полиция, Уральск , фото - Новости Zakon.kz от 12.10.2026 19:10 Фото: polisia.kz
Мужчина попал на видео, на кадрах которого видно, как он кладет неоплаченный прибор в свой пакет, пользуясь тем, что фармацевт отвлекся на другого покупателя. Позже выяснилось, что пострадала не одна аптека, сообщает Zakon.kz.

Та же видеозапись зафиксировала: после кражи мужчина спокойно оплатил покупки и отправился восвояси.

Но на одном эпизоде не остановился. Позже он зашел в другую аптеку и аналогичным способом похитил еще один тонометр.

"В результате проведенных сотрудниками полиции оперативно-розыскных мероприятий личность подозреваемого была установлена, он задержан. Им оказался 50-летний житель города Уральска", – рассказали в полиции.

Более того, выяснилось, что мужчина промышлял еще и кражей одежды из бутиков в крупных торговых центрах города.

Проводится расследование.

Тем временем в Туркестанской области полицейские установили гражданина, выбросившего около 8 тонн отходов вдоль международной автомобильной дороги Западная Европа – Западный Китай.

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Фото Ирина Мишура
Ирина Мишура
Корреспондент
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