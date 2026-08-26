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Происшествия

Кран задел высоковольтные провода: 38-летний мужчина погиб от удара током в СКО

Скорая помощь, медицинская служба, машина скорой помощи, машины скорой помощи, автомобиль скорой помощи, карета скорой помощи, бригада скорой помощи, скорая медицинская помощь, скорая медпомощь, фото - Новости Zakon.kz от 26.08.2026 21:31 Фото: Zakon.kz
Страшная трагедия произошла в Северо-Казахстанской области. 38-летний местный житель погиб от удара током, а его родной брат получил термические ожоги, передает Zakon.kz.

Как сообщает 26 августа 2026 года телеканал "Астана ТВ", все произошло на площадке строящегося частного дома в селе Бесколь. Погибший, управляя автокраном – манипулятором, производил разгрузку привезенных поддонов с кирпичом.

По роковой случайности, стрела крана задела высоковольтные электропровода, и разряд ударил по кабине. Мужчина скончался мгновенно. А его 31-летний брат, который помогал родственнику на стройке, получил термические ожоги.

"По факту несчастного случая в Кызылжарском районе – один мужчина умер до приезда скорой помощи. Его травмы оказались несовместимы с жизнью. Получил большой процент ожога. Второй мужчина – ему оказали медицинскую помощь на месте, доставили в районную больницу, но в приемном покое он отказался от госпитализации и получает лечение амбулаторно", – рассказала пресс-секретарь Управления здравоохранения СКО, Гульнар Калиева.

В настоящий момент все строительные работы на месте трагедии приостановлены. В обстоятельствах случившегося сейчас разбираются полицейские.

"По данному факту начато досудебное расследование. В настоящее время проводятся необходимые следственные действия, направленные на исследование всех обстоятельств дела, по результатам которых будет принято окончательное процессуальное решение".Юрий Клыков, сотрудник пресс-службы ДП СКО

Ранее сообщалось о другом жутком инциденте. На юге Казахстана 56-летний мужчина устроил кровавую расправу и смертельно ранил своего оппонента.

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Канат Болысбек
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