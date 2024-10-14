Бывшая депутат, сложившая полномочия после пьяной езды, стала членом общественного совета

В Актобе бывшая депутат маслихата Сания Муратова, которая сложила полномочия после пьяной езды, вошла в общественный совет региона, сообщает Zakon.kz.

Осенью 2023 года сообщалось, что предпринимательницу и депутата маслихата Актобе уличили в том, что она управляла своим Lexus в алкогольном опьянении. Инцидент наделал шума в соцсетях, казахстанцы были возмущены. Суд наказал Санию Муратову лишением прав на 7 лет и 15 сутками ареста. Постановление суда вынесли заочно, так как она не являлась на судебные заседания. Наказание в части ареста исполнили только 26 октября, а сам инцидент случился 5 сентября.

Спустя год о Сание Муратовой снова заговорили: экс-депутат вошла в общественный совет Актюбинской области. Актюбинцы недоумевают, можно ли с таким правонарушением представлять интересы народа в общественном совете, пишет "Диапазон".

Общественный совет обладает широкими полномочиями. Как указано в официальном документе, его целью является выражение мнения гражданского общества по общественно значимым вопросам. Задач у общественного совета тоже много, его члены должны представлять интересы и мнение общественности при обсуждении и принятие решений властей на республиканском и местном уровнях, обеспечивать контроль и прозрачность работы центральных исполнительных органов и акиматов, а также квазигосударственного сектора. Член общественного совета не должен иметь непогашенную судимость, не должен состоять на учете в организациях по лечению психического здоровья.

Сама она после скандала сложила с себя депутатские полномочия.

22 сентября 2023 года сообщалось, что автомобиль Lexus, за рулем которого находилась 53-летняя депутат Муратова, сотрудники патрульной службы остановили по улице Баишова. При проверке документов от водителя полицейские почуяли запах алкоголя, опьянение водителя подтвердила экспертиза. В маслихате Актобе позже сообщили, что после инцидента Муратова написала заявление о прекращении депутатских полномочий.