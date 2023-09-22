Избили врачей и санитарку: в шымкентской больнице разгорелся скандал

В Казнете распространяется видео, на котором мужчина сначала с нецензурной бранью обращается к медперсоналу больницы, а затем набрасывается на врачей. Как выяснилось, скандал разгорелся в шымкентской больнице, передает корреспондент Zakon.kz.

На кадрах видеозаписи двое врачей "Скорой помощи" держат пациента и пытаются оказать ему помощь. Последний оказывает сопротивление и наносит удары медперсоналу. Происходящее на видео снимают родные пациента и пытаются успокоить своего родственника. Однако утихомирить буйного пациента удается только после вмешательства двух других врачей.

Инцидент прокомментировали в горздраве Шымкента. Все произошло в Центре гипербарической оксигенации 20 сентября. Со слов близких, пациент выпил ядовитую жидкость. Его обследовали врачи. В связи с состоянием психического возбуждения и для проведения успокаивающих лечебных процедур его госпитализировали в реанимационное отделение.

"Однако пациент сопротивлялся оказанию медицинской помощи и применил физическую силу к медицинскому персоналу. В связи со случившимся информация передана в службу 102", – сообщили в горздраве Шымкента.

В ведомстве также сообщили, что состояние пострадавших врачей удовлетворительное.

Обновлено в 12:21

Инцидент прокомментировали в городском департаменте полиции:

"Вечером 20 сентября на пульт "102" Аль-Фарабийского РУП ДП Шымкента поступил вызов от работников одного из медицинских учреждений города. Прибывшие на место полицейские установили, что поступивший в учреждение службой скорой помощи пациент напал на медработников в ходе оказания ему первой медицинской помощи. Правонарушитель задержан".

В полиции уточнили, что назначены экспертизы, по результатам которых будут приняты меры в рамках законов РК.

Накануне, 19 сентября 2023 года, в Талгарской центральной районной больнице жестоко избили врача-реаниматолога и медицинского работника. Родные скончавшегося пациента напали на врача и медбрата реанимационного отделения Талгарской центральной районной больницы. У пострадавших медиков диагностировали множественные переломы и ушибы: их состояние оценивается как тяжелое. Подозреваемых уже задержали и водворили в изолятор.