#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+24°
$
485.95
565.74
6.83
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Актау
  • Актобе
  • Атырау
  • Жезказган
  • Кокшетау
  • Конаев
  • Костанай
  • Кызылорда
  • Караганда
  • Павлодар
  • Петропавловск
  • Семей
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Туркестан
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+24°
$
485.95
565.74
6.83
События

Скандал в детской больнице Алматы закончился нападением на врача

Больница, поликлиника, медицинское учреждение, медучреждение, врачи, доктора, прием у врача, фото - Новости Zakon.kz от 01.06.2026 14:50 Фото: Zakon.kz
В Казнете появились кадры инцидента, произошедшего в детской городской клинической инфекционной больнице Алматы, сообщает Zakon.kz.

Видеозапись активно распространяют в социальных сетях. В кадре в коридоре больницы родители пациента на повышенных тонах и с активной жестикуляцией разговаривают с врачом. В определенный момент женщина и вовсе набрасывается с кулаками на медицинского работника.

В пресс-службе больницы сегодня, 1 июня 2026 года, дали большой комментарий с прояснением произошедшего.

Так, как оказалось, действия разворачивались 31 мая.

"В 00:07 двухлетний ребенок был доставлен в приемное отделение больницы. После осмотра врачом было принято решение о необходимости госпитализации. На момент обращения ребенка сопровождала несовершеннолетняя сестра. Состояние пациента оценивалось как стабильное, признаков непосредственной угрозы жизни выявлено не было".Детская городская клиническая инфекционная больница Алматы

Врачи напомнили, что в соответствии с законодательством госпитализация несовершеннолетнего осуществляется с информированного согласия законного представителя.

В связи с его отсутствием медицинские работники ожидали прибытия матери для оформления необходимых документов.

Уже после прибытия в больницу между матерью ребенка и медицинским работником произошел конфликт.

"По данным видеонаблюдения и свидетельским показаниям, в отношении врача были совершены действия физического характера. По данному факту вызваны сотрудники полиции, подано заявление, проводится проверка".Детская городская клиническая инфекционная больница

Также отмечено, что по результатам внутренней проверки установлено, что действия медицинского работника соответствовали требованиям законодательства и внутренним регламентам медицинской организации.

"Фактов отказа в госпитализации или неоказания медицинской помощи не установлено. Материалы инцидента находятся на рассмотрении правоохранительных органов".Детская городская клиническая инфекционная больница

За нападение на медиков в Казахстане предусмотрена уголовная ответственность. В Уголовный кодекс добавлена отдельная статья (ст. 106-1 УК РК "Угроза или применение насилия в отношении медицинского работника"), которая предусматривает наказание вплоть до реального лишения свободы на срок до 12 лет (в зависимости от тяжести причиненного вреда здоровью).

В пресс-службе городского Департамента полиции (ДП) уточнили, что по данному факту отделом полиции при УП Алатауского района проводится расследование.

Примечательно, что обе стороны обратились с заявлениями в полицию.

"Все обстоятельства инцидента будут тщательно изучены, действиям каждой из сторон будет дана объективная правовая оценка в соответствии с законодательством РК".Пресс-служба ДП Алматы

Кроме того, полиция призывает граждан решать возникающие спорные ситуации исключительно в правовом поле и не допускать эскалации конфликтов, особенно в общественных местах, где необходимы взаимное уважение и соблюдение общественного порядка.

30 марта в Алматы мужчина с ножом напал на медиков скорой помощи.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
Читайте также
День защиты детей
15:02, Сегодня
Город счастливых улыбок: как Алматы отметил День защиты детей – фоторепортаж
кран
16:37, 23 июля 2023
В детской инфекционной больнице Актау второй день нет воды
Больница, поликлиника, медицинское учреждение, медучреждение, врачи, доктора, прием у врача
11:33, 12 апреля 2026
В детской больнице Астаны произошел пожар
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Айтмухан стал лучшим борцом месяцем
15:33, Сегодня
Казахстанец Ризабек Айтмухан признан лучшим борцом месяца по версии UWW
Шансы Зверева на РГ
15:13, Сегодня
Виландер оценил шансы Зверева на победу на "Ролан Гаррос"
Андрей Назаров
14:47, Сегодня
Бывший главный тренер "Барыса" и сборной Казахстана Назаров сравнил НХЛ и КХЛ
Жалгас Кайролла
14:22, Сегодня
"Золото" Айтмухана и триумф дзюдоистов: названы лучшие спортсмены Казахстана в мае
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: