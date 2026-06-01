Скандал в детской больнице Алматы закончился нападением на врача

В Казнете появились кадры инцидента, произошедшего в детской городской клинической инфекционной больнице Алматы, сообщает Zakon.kz.

Видеозапись активно распространяют в социальных сетях. В кадре в коридоре больницы родители пациента на повышенных тонах и с активной жестикуляцией разговаривают с врачом. В определенный момент женщина и вовсе набрасывается с кулаками на медицинского работника.

В пресс-службе больницы сегодня, 1 июня 2026 года, дали большой комментарий с прояснением произошедшего.

Так, как оказалось, действия разворачивались 31 мая.

"В 00:07 двухлетний ребенок был доставлен в приемное отделение больницы. После осмотра врачом было принято решение о необходимости госпитализации. На момент обращения ребенка сопровождала несовершеннолетняя сестра. Состояние пациента оценивалось как стабильное, признаков непосредственной угрозы жизни выявлено не было". Детская городская клиническая инфекционная больница Алматы

Врачи напомнили, что в соответствии с законодательством госпитализация несовершеннолетнего осуществляется с информированного согласия законного представителя.

В связи с его отсутствием медицинские работники ожидали прибытия матери для оформления необходимых документов.

Уже после прибытия в больницу между матерью ребенка и медицинским работником произошел конфликт.

"По данным видеонаблюдения и свидетельским показаниям, в отношении врача были совершены действия физического характера. По данному факту вызваны сотрудники полиции, подано заявление, проводится проверка". Детская городская клиническая инфекционная больница

Также отмечено, что по результатам внутренней проверки установлено, что действия медицинского работника соответствовали требованиям законодательства и внутренним регламентам медицинской организации.

"Фактов отказа в госпитализации или неоказания медицинской помощи не установлено. Материалы инцидента находятся на рассмотрении правоохранительных органов". Детская городская клиническая инфекционная больница

За нападение на медиков в Казахстане предусмотрена уголовная ответственность. В Уголовный кодекс добавлена отдельная статья (ст. 106-1 УК РК "Угроза или применение насилия в отношении медицинского работника"), которая предусматривает наказание вплоть до реального лишения свободы на срок до 12 лет (в зависимости от тяжести причиненного вреда здоровью).

В пресс-службе городского Департамента полиции (ДП) уточнили, что по данному факту отделом полиции при УП Алатауского района проводится расследование.

Примечательно, что обе стороны обратились с заявлениями в полицию.

"Все обстоятельства инцидента будут тщательно изучены, действиям каждой из сторон будет дана объективная правовая оценка в соответствии с законодательством РК". Пресс-служба ДП Алматы

Кроме того, полиция призывает граждан решать возникающие спорные ситуации исключительно в правовом поле и не допускать эскалации конфликтов, особенно в общественных местах, где необходимы взаимное уважение и соблюдение общественного порядка.

