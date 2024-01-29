Родители Торегали Тореали умилили Казнет
День назад на страничке Торенура появилась публикация, подписанная его дедушкой.
"Я решил взять в свои руки ведение странички внука Торенура... Ждите на этой страничке хорошие новости от нас. Принимаю вашу обратную связь и поддержку", – написал Тореали Алиханулы.
А накануне, 28 января 2024 года, отец Торегали опубликовал пару снимков с женой – Аягоз Толеповой, которой подарил букет из алых роз. По его словам, для того, чтобы дарить любимому человеку цветы, не нужно подбирать определенное время. Он напомнил, что раньше говорили: "Подаришь цветы – тебе подарят сына", и отметил, что жена уже подарила ему и сына, и дочерей, благодаря которым они стали дедушкой и бабушкой. Также Тореали Алиханулы надеется увидеть правнуков и праправнуков.
"Наверное, в день, когда мы увидим прапраправнука, она и забудет, что такое цветы", – подшутил над женой Тореали Алиханулы.
На публикацию отца отреагировали две дочери – Фариза и Дина, которых шутка родителя рассмешила.
"Пусть Бог даст возможность увидеть те дни", – добавила Дина Тореали.
Подписчики же в свою очередь тоже посмеялись над шуткой отца Торегали, а также отметили изменения в его внешности:
- "Жена – красавица".
- "Ваш папа похудел и помолодел".
- "Мы вас очень уважаем. Будьте здоровы".
- "Я очень люблю вашу семью. Вы для меня – пример".
- "Нет слов. Желаем увидеть все прелести жизни вместе".
- "Наш агашка сильно похудел. Стал похож на молодого парня".
Материал по теме
13 декабря 2023 года Торегали Тореали поделился забавным видеороликом, главным героем которого выступил его четырехлетний сын Торенур. Наследник артиста сделал неожиданное заявление. Подробности по ссылке.