Родители Торегали Тореали умилили Казнет

Родители скандально известного казахстанского певца Торегали Тореали умилили подписчиков его сына Торенура в Instagram, сообщает Zakon.kz.

День назад на страничке Торенура появилась публикация, подписанная его дедушкой.

"Я решил взять в свои руки ведение странички внука Торенура... Ждите на этой страничке хорошие новости от нас. Принимаю вашу обратную связь и поддержку", – написал Тореали Алиханулы.

А накануне, 28 января 2024 года, отец Торегали опубликовал пару снимков с женой – Аягоз Толеповой, которой подарил букет из алых роз. По его словам, для того, чтобы дарить любимому человеку цветы, не нужно подбирать определенное время. Он напомнил, что раньше говорили: "Подаришь цветы – тебе подарят сына", и отметил, что жена уже подарила ему и сына, и дочерей, благодаря которым они стали дедушкой и бабушкой. Также Тореали Алиханулы надеется увидеть правнуков и праправнуков.

"Наверное, в день, когда мы увидим прапраправнука, она и забудет, что такое цветы", – подшутил над женой Тореали Алиханулы.

На публикацию отца отреагировали две дочери – Фариза и Дина, которых шутка родителя рассмешила.

"Пусть Бог даст возможность увидеть те дни", – добавила Дина Тореали.

Подписчики же в свою очередь тоже посмеялись над шуткой отца Торегали, а также отметили изменения в его внешности:

"Жена – красавица".

"Ваш папа похудел и помолодел".

"Мы вас очень уважаем. Будьте здоровы".

"Я очень люблю вашу семью. Вы для меня – пример".

"Нет слов. Желаем увидеть все прелести жизни вместе".

"Наш агашка сильно похудел. Стал похож на молодого парня".

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13 декабря 2023 года Торегали Тореали поделился забавным видеороликом, главным героем которого выступил его четырехлетний сын Торенур. Наследник артиста сделал неожиданное заявление. Подробности по ссылке.