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Павлодарец пытался продать фальшивые 12 тысяч долларов

павлодарец пытался обменять фальшивые деньги Фото: Zakon.kz
Кассир обменного пункта валют сразу заподозрила подлог и не провела операцию, когда павлодарец принес на обмен 12 тысяч долларов. Между тем задержали мужчину лишь спустя два года, сообщает Zakon.kz.

Поддельные купюры не принадлежали ему, уверяет теперь уже осужденный фальшивомонетчик в беседе с Astana TV. Говорит, обменять деньги его попросил новый знакомый под предлогом, что у него нет с собой удостоверения личности. Несмотря на то, что павлодарец сходил в обменник в холостую, он получил гонорар в 50 тыс. тенге.

"Он просто позвонил мне и предложил подзаработать денег. Я согласился и еще не догадывался, что они фальшивые, их не обменяли. Потому что сотрудница сказала, что цвет не соответствует. Это было один раз, и этого было достаточно. Меня задержали через два года". Осужденный

Другой заключенный в павлодарском учреждении отбывает срок по статье за сбыт поддельных денег. Мужчина рассказал, что купил фальшивые 30 тыс. долларов на базаре в Турции в палатке с сувенирными банкнотами. Всего-то потратил на них 3 тыс. условных единиц. Ему даже удалось беспрепятственно пройти зеленый коридор в аэропорту. А уже в Казахстане он предложил подзаработать своим приятелям. Теперь у всех пятерых уголовная статья.

"Я созвонился со своими друзьями и предложил им реализовать эти купюры. Я им сказал, что это за купюры. Один из моих, будем так говорить, подельников в лото-клубе поставил на ставку, сделал ставку, внес эти доллары, их приняли. Они определили, что они неоригинальные. И все, вызвали сотрудников полиции, Департамент экономических расследований, и, соответственно, вышли на меня". Осужденный

Сейчас оба заключенных отбывают наказание в колонии минимальной безопасности, где содержат преступников по нетяжелым статьям и тех, кто оступился впервые.

"В первую очередь мы работаем для формирования правопослушного поведения. А именно, в первую очередь, в нашей работе дисциплина, соблюдение распорядка дня, режимных требований. Максимально стараемся, чтобы они поняли, где они ошиблись, искренне раскаялись в содеянном, и в дальнейшем чтобы не допускали подобного рода правонарушений". Замначальника учреждения №44 ДУИС МВД РК по Павлодарской области Султан Бакин

Отмечается, что осужденные, которые не имеют среднего образования, могут посещать школу на территории учреждения. Помимо этого, всех заключенных стараются трудоустроить. Чтобы на эти, уже честно заработанные деньги, могли погашать свои иски и помогать близким на воле.

Ранее сообщалось, что пятерых сотрудников банка осудили в Шымкенте за то, что они сбыли клиентам фальшивые 4 тыс. евро.

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