Сбыли клиентам фальшивые 4 тыс. евро: пятерых сотрудников банка осудили в Шымкенте

Департамент АФМ по городу Шымкент завершил дело в отношении двух жителей города по факту реализации поддельных денежных средств в сумме 4000 евро (банкноты номиналом 500 евро), сообщает Zakon.kz.

В 2021 году работники одного из банков города по предварительному сговору сбыли клиентам фальшивые денежные купюры в общей сумме 4000 евро. По данному факту провели расследование, по результатам которого судом пять сотрудников банка признаны виновными и приговорены к пяти годам лишения свободы.

"Лицо, предоставившее сотрудникам банка поддельные купюры, было объявлено в международный розыск, в марте 2023 года ее задержали в Швеции и экстрадировали в Казахстан", – рассказал официальный представитель АФМ РК Алибек Абдилов.

В июне расследование в отношении подозреваемой и ее супруга направили в суд для рассмотрения.

Как отметили в ведомстве, приговором суда указанные лица признаны виновными, им назначили наказание в виде лишения свободы сроком на пять лет.

Ранее в Костанае осудили пятерых казахстанцев, которые осуществляли хранение и сбыт поддельных долларов в Костанайской области и Астане.