Чтобы помочь семье: мать 10 детей наказали за то, что ее 17-летняя дочь пошла работать

Жительницу Актау, мать десяти детей, привлекли к административной ответственности и оштрафовали на основании протокола, составленного инспектором органов правопорядка, сообщает Zakon.kz.

По информации Верховного суда, женщине вменяли невыполнение родительских обязанностей по воспитанию ребенка. Основанием послужила работа ее 17-летней дочери продавцом. Однако женщина посчитала, что ее наказали незаконно, и обратилась в суд.

Специализированный межрайонный суд по делам несовершеннолетних Мангистауской области, рассмотрев дело, указал на следующие обстоятельства:

инспектор принудил несовершеннолетнюю дочь заявительницы подписать протокол об административном правонарушении, связанный с отсутствием трудового договора;

между индивидуальным предпринимателем и девушкой фактически был заключен договор о приеме на работу в качестве консультанта, который предъявили суду;

работодатель и несовершеннолетняя пояснили, что ей исполнилось 17 лет;

в соответствии с Трудовым кодексом, заключение трудового договора с людьми, достигшими 16 лет, допускается, при этом продолжительность рабочего времени для несовершеннолетних ограничена двумя часами в день;

девушка работала с целью оказания помощи своей многодетной семье, где воспитываются еще девять несовершеннолетних детей.

Суд также отметил, что:

отсутствие печати в трудовом договоре не может вменяться в вину несовершеннолетней;

никто не обязан доказывать свою невиновность (часть 2 статьи 10 КоАП);

все сомнения в виновности лица, в отношении которого ведется административное производство, толкуются в его пользу (часть 3 статьи 10 КоАП);

лицо может быть привлечено к административной ответственности только за деяние, в отношении которого установлена его вина (часть 1 статьи 11 КоАП).

С учетом изложенного суд удовлетворил иск женины и отменил протокол об административном правонарушении.

Постановление суда вступило в законную силу.

В Астане многодетная мать задолжала по кредитам более 4,6 млн тенге и решила проблему в суде, избежав банкротства.