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В Караганде врачи рассказали о состоянии раненного в колледже студента

авто Фото: Zakon.kz
В Караганде рассказали о состоянии 19-летнего студента, которого ранили ножом прямо во дворе колледжа. Самого нападавшего уже задержали и завели уголовное дело, сообщает Zakon.kz.

19-летний студент попал в больницу в очень тяжелом состоянии. У него было повреждено легкое. Сейчас он уже в сознании. Завтра его планируют перевести из реанимации в палату.

По словам очевидцев, отмечает КТК, у парней – студентов 2-го и 3-го курсов – давно были разногласия. Но это первый раз, когда конфликт дошел до крайней точки.

"Задержан 17-летний подозреваемый. По данному факту зарегистрировано уголовное дело по статье 106 УК Республики Казахстан. То есть "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью". Санкция по данной статье: подозреваемому грозит от 3 до 8 лет ограничение свободы либо лишение свободы на тот же срок". Официальный представитель ДП Карагандинской области Бакытжан Кудияров

Ранее сообщалось, что поножовщина в колледже Караганды попала на видео.

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Елена Беляева
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