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Студент колледжа ранил ножом 19-летнего парня в Караганде

17-летний студент ранил ножом парня в Караганде, фото - Новости Zakon.kz от 22.05.2024 09:34 Фото: pexels
Студента колледжа осудили в Караганде по нескольким преступлениям, сообщает Zakon.kz.

В Специализированном межрайонном суде по уголовным делам Карагандинской области огласили приговор несовершеннолетнему по факту хулиганства и покушения на убийство человека.

В суде установлено, что 21 сентября 2023 года 17-летний подсудимый в уборной колледжа экономики бизнеса и права Караганды спровоцировал конфликтную ситуацию с незнакомым 19-летним студентом В. из-за того, что тот не поздоровался с ним.

Дождавшись, когда потерпевший выйдет на улицу, подсудимый отвел его в сторону. Во время разговора 17-летний студент вытащил нож и стал угрожать убийством оппоненту, затем спрятал холодное оружие в карман. Рядом находились двое парней, которые, увидев ситуацию, хотели прекратить ссору. Но подсудимый ударил одного из них, а затем повалил потерпевшего В. на землю и стал избивать. Парню удалось подняться на ноги.

"Защищаясь, он нанес несколько ответных ударов Н. и попытался убежать от последнего. Однако в это время Н., вытащив из кармана нож, погнался вслед за В. Догнав, нанес ему ножом один удар в область сердца. Вместе с тем умысел Н. на убийство В. не был доведен до конца, так как его дальнейшие действия были пресечены окружающими", – говорится в сообщении пресс-службы СМУС Карагандинской области.

Раненому оказали своевременную помощь медработники учебного заведения, а затем и прибывшие сотрудники скорой помощи. Парня удалось спасти.

Приговором суда подсудимого признали виновным по всем статьям и ему окончательно назначено наказание в виде 10 лет лишения свободы с отбыванием наказания в учреждении уголовно-исправительной системы средней безопасности для содержания несовершеннолетних.

Приговор не вступил в законную силу.

Ранее сообщалось, что в Павлодаре школьник ранил ножом одноклассника и учителя.

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