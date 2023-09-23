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Массовую гибель рыбы сняли на видео в Атырауской области

Массовую гибель рыбы сняли на видео в Атырауской области Фото: пресс-служба правительства
В местечке Севрюжья коса Исатайского района очевидцы сняли кадры с огромным количеством мертвой рыбы, которая выброшена на песок. Автор ролика сообщает и тушках кефали и осетра, сообщает Zakon.kz.

Видео на месте происшествия было снято еще 18 сентября. Проезжающий на машине автор ролика рассказывает, что песчаная местность полна погибшей рыбы, которая "еще даже не разложилась".

"Сплошная кефаль, еще и крупная… Смотри, а это – осетр", – комментирует кадры автор.

Как сообщили АкЖайыку в департаменте экологии, на место гибели рыбы выехали специалисты, которые отобрали образцы для анализа в лаборатории. По предварительным результатам, гибель рыбы связана с дрейфом морской воды в результате сильного ветра в Каспийском море. Дополнительная информация будет сообщена по результатам исследования.

Ранее массовый замор рыбы в двух водоемах Северо-Казахстанской области прокомментировали экологи после проведенной экспертизы.

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Мария Мельникова
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