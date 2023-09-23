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Подросток разбил остановку в Петропавловске: родителей привлекут по двум статьям

Подросток разбил остановку в Петропавловске: родителей привлекут по двум статьям Фото: Zakon.kz
14-летний житель Петропавловска разгромил остановочный павильон близ пересечения улиц Жамбыла и Партизанской в ночь на 17 сентября. Нарушителя установили по камерам наблюдения, его родители ответят перед законом по двум статьям адмкодекса, сообщает Zakon.kz.

Как сообщили в департаменте полиции Северо-Казахстанской области, подросток разбил остановку и рассказал, что был в этот момент раздражен после ссоры с приятелями. К слову, эту причину чаще всего называют при подобных проступках, рассказал и.о. начальника УП Петропавловска полковник полиции Марат Жумалиев изданию Qazaqstan Media.

"По факту хулиганства, совершенного несовершеннолетним, собран административный материал. Санкция статьи предусматривает штраф в размере семи месячных расчетных показателей", – сообщил Марат Жумалиев.

Кроме того, что родители подростка ответят за хулиганство сына, их также привлекут по части 2 статьи 442 Кодекса об административных правонарушениях за пребывание несовершеннолетнего вне жилища в ночное время. Ко всему прочему, есть вероятность, что восстанавливать разбитый остановочный павильон будут также родители подростка.

Ранее 23-летний житель Петропавловска после ссоры с сожительницей угрожал выкинуть из окна новорожденного совместного ребенка. Мужчина был пьян.

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