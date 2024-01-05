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Законодательство РК

По двум статьям привлекут жителя Караганды за сообщение о бомбе

По двум статьям привлекут жителя Караганды за сообщение о бомбе Фото: Zakon.kz
В канун Нового года 41-летний житель Караганды позвонил в полицию и заявил о заложенной бомбе. Сообщение не подтвердилось, и лжетеррористу предстоит ответить по двум статьям кодекса, сообщает Zakon.kz со ссылкой на на пресс-службу Антитеррористического центра.

После звонка на пульт "112" неизвестного мужчины полицейские вычислили местонахождение звонившего и отправились по адресу.

"На момент прибытия представителей правоохранительных органов мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения. При выяснении обстоятельств и причин противоправного поступка гражданин "Т" оказал сопротивление полиции", – сообщает пресс-служба Антитеррористического центра.

В отношении задержанного по указанному факту составлен административный протокол по статьям 438 "Заведомо ложный вызов специальных служб" и 667 "Неповиновение законному распоряжению или требованию сотрудника (военнослужащего) правоохранительного или специального государственного органа, органа военной полиции, судебного пристава, судебного исполнителя" КоАП РК.

Ранее жителя Атырау, который сообщил о заложенной в одной из городских школ бомбе, направили на лечение в психиатрическую больницу. У мужчины диагностировали шизофрению.

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