В Караганде пятеро узбекистанцев получили сроки за похищение гражданина Индии

Казыбекбийский районный суд Караганды приговорил пятерых узбекистанцев к лишению свободы на сроки от семи до восьми лет за похищение гражданина Индии, сообщает Zakon.kz.

По данным суда, в ноябре 2022 года граждане Узбекистана приехали в Караганду, чтобы похитить гражданина Индии, который задолжал одному из них деньги.

Разузнав, где живет мужчина, подсудимые силой вывезли его на машине из Караганды в Астану. Доехав до города, злоумышленники сняли комнату в хостеле, связали иностранца и всю ночь требовали вернуть долг.

"Факт похищения доказан показаниями свидетелей, заключением судебно-медицинской экспертизы и вещественными доказательствами. Сторона защиты просила оправдать подсудимых". Пресс-служба Казыбекбийского районного суда

Суд приговорил организатора похищения к восьми годам лишения свободы, остальные участники получили по семь лет.

Приговор суда не вступил в законную силу.

Похожее преступление произошло летом 2023 года в Алматы: по версии следствия, граждане Таджикистана похитили своего соотечественника, требуя выкуп в размере 20 тысяч долларов. Мужчину избивали: происходящее злоумышленники снимали на видео.