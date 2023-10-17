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Казахстанцев подозревают в похищении узбекистанца

Казахстанцев подозревают в похищении узбекистанца Фото: скриншот видео
Сотрудники Департамента полиции Алматы спасли похищенного гражданина Узбекистана, сообщает Zakon.kz.

Информацию о похищении человека зафиксировали операторы "102". Позвонила жительница Актобе и сообщила, что ее 23-летнего брата похитили в Алматы и увезли в неизвестном направлении на автомашине BMW.

"Женщина добавила, что ей скинули переписку между ее братом и неизвестным лицом, который угрожал молодому человеку и потребовал самостоятельно вернуться в Шымкент. Предварительно было установлено, что похищенный – гражданин Узбекистана, работал на кирпичном заводе в Шымкенте. При увольнении работодатели отказались вернуть ему паспорт и сделать расчет, поэтому парень и сбежал в Алматы, чтобы обратиться в посольство Узбекистана за помощью", – информировал заместитель начальника ДП Алматы Дидар Аханов.
Казахстанцев подозревают в похищении узбекистанца

Фото: polisia.kz

Также он рассказал, что по данному делу задержали троих мужчин.

"После получения сигнала, сотрудники алматинского УБОП и управления полиции Ауэзовского района выехали в Шымкент, где были задержаны трое "работодателей" 1992,1994 и 1992 годов рождения. Им предъявлено обвинение", – отметил Дидар Аханов.

По его словам, подозреваемые проверяются на причастность к другим возможным преступлениям.

В соответствии со ст. 201 УПК РК, иная информация в интересах следствия распространению не подлежит.

В соответствии с подпунктом 1 пункта 3 статьи 77 Конституции РК и частью 1 статьи 19 УПК РК, каждый считается невиновным пока его виновность в совершении уголовного правонарушения не будет установлена вступившим в законную силу приговором суда.

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